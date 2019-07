Exigente, detalhista e zero paizão: Jorge Jesus fará sua estreia pelo Flamengo nesta quarta

Elenco compra exigência alta de treinador e vive expectativa do primeiro jogo sob o comando do português em território complicado

O tão esperado dia chegou. Jorge Jesus fará sua estreia oficial como treinador do na noite desta quarta-feira(10), diante do Athlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Além do comandante português, Rafinha, único reforço do até o momento, também entrará em campo pelo clube pela primeira vez.

A expectativa é enorme, tanto da torcida quanto dos próprios jogadores que viveram dias intesos de treinos sob o comando de Jorge Jesus. O português chegou com a filosofia do trabalho pesado e tem se mostrado muito exigente.

Internamente, o nível de exigência de Jorge Jesus tem sido encarado de forma positiva. Os jogadores e os profissionais que trabalham no dia a dia do Flamengo, estão contentes e aguardam com ansidade para implementar as mudanças dentro de campo.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Se uma coisa o novo treinador tem colocado no dia a dia é o detalhismo, tanto que chega a fazer e repetir por várias e várias vezes os movimentos com os atletas. Mais do que descolocar os jogadores, Jorge mostra, na prática, como e o que quer de cada um, fazendo se entender de forma mais didática.

Com 27 gols em 34 jogos este ano, a defesa é prioridade para Jorge Jesus. No entanto, o trabalho começa no ataque. Para ele, o time precisa ser bem compactado independente da formação que coloca em campo. Por isso, a pressão em linhas altas é uma das exigencias do treinador, que espera seus atletas pessionando a saída de bola e não deixando o Furacão respirar.

Outra grande característica de Jorge Jesus é o trato com os jogadores. O treinador é "bruto" e deixa claro que está trabalhando com homens e não meninos. Ele foge da característica de paizão e encarna o "patrão" com nível de exigência alto e sem "carinho", o que tem sido absorvido de forma positiva pelos atletas.

Elenco e treinador estão fechados em um único objetivo, mostrar evolução em campo e terão a oportunidade pela primeira vez nesta noite, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do . A missão, no entanto, não é fácil. O Athlético é um time bem forte dentro de casa, a grama sintética é outro ponto a favor do clube paranaense, mas depois de algumas semanas de trabalho intenso, a equipe está bem preparada.