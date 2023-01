Exigência de Cristiano Ronaldo e Georgina complica busca por chef para casa em Portugal

O craque português está lutando para encontrar um chef para sua nova casa em Portugal, devido à demanda por sushi e iguarias portuguesas

De acordo com o Daily Mail, Cristiano Ronaldo está tendo sérios problemas para encontrar um chef para sua nova casa na Riviera Portuguesa devido às demandas dele, de sua companheira Georgina Rodriguez e de seus cinco filhos.

A posição permanece vaga, apesar de uma oferta de pagamento de 4,5 mil libras por mês (R$ 28 mil na cotação atual) para qualquer chef privado disposto a assumir o cargo na nova casa de Ronaldo. Diz-se que ainda não encontraram quem saiba fazer sushi e outras iguarias portuguesas.

O novo palácio de 17 milhões de libras (R$ 105,9 milhões na atual cotação) está definido para ser a residência principal dele e de sua família quando o jogador de 37 anos finalmente pendurar as chuteiras. Tendo acabado de assinar um contrato de dois anos com o novo clube Al-Nassr, da Arábia Saudita, Ronaldo está tão faminto por quebrar recordes quanto por sushi.

Ronaldo poderia ter se mudado para sua nova casa mais cedo do que o esperado, caso as especulações de sua ida para o Sporting tivessem se confirmado. Por enquanto, ele e a família estão se estabelecendo em Riad, com o filho, Cristiano Ronaldo Jr, recém-contratado para abase do Al-Nassr. Felizmente, o atacante terá um pouco mais de tempo para encontrar um chef que atenda aos requisitos.