Exemplo, conselhos e broncas: Copa do Qatar mostra nova versão do "trintão" Neymar

Camisa 10 da seleção brasileira assume papel de um verdadeiro líder no elenco

Hoje “trintão”, Neymar é a principal referência dos jovens da seleção brasileira, ele conduz a garotada dentro e fora de campo. O menino virou homem, amadureceu e assumiu responsabilidades até então pouco vistas com a camisa Amarela.

Ouvinte e conselheiro, Neymar está em todas as partes com o elenco. Seja para um abraço, uma palavra amiga se colocando como escudo ou até mesmo para dar broncas.

Depois da partida de estreia, diante da Sérvia, Vini Jr revelou na zona mista que teve uma conversa com Neymar e o camisa 10 fez questão de tirar toda a responsabilidade do garoto. Além disso, o atacante do Real Madrid, também revelou uma bronca que recebeu do craque ao falar sobre o passe de três dedos para Richarlison.



“É que eu aprendi muito com o Modric e acabo fazendo muitas vezes nos jogos. Venho treinando bastante. O Ney até reclama às vezes que eu tenho dado bastante três dedos”

“Neymar conversou comigo antes do jogo, ele tirou toda a minha responsabilidade, disse que a responsabilidade era dele, para eu ficar tranquilo.

Outro momento que marca a liderança de Neymar também fora de campo, foi no intervalo do jogo contra a Coreia do Sul, quando o craque sai abraçado com Raphinha e falando ao pé do ouvido do atacante.

Ali, Neymar estava tentando passar confiança ao jogador, que está ansioso por ainda não ter feito gols com a camisa da seleção brasileira nesta Copa do Mundo.

Antony é outro que está sob a batuta do camisa 10. Um dos mais habilidosos da seleção brasileira, sempre escuta os conselhos de Neymar. Em outubro, quando o jogador foi criticado por fazer seu tradicional giro com a bola em uma partida do Manchester United, Neymar foi nas redes defender o companheiro.



“Continue assim, muda nada. Pra cima moleque. Ousadia e alegria”, ao compartilhar o lance.

“O Neymar fala para eu ir para dentro. Isso dá confiança e você consegue colocar em prática”, disse Antony após uma partida das Eliminatórias da Seleção Brasileira, no início do ano.

Um momento especial também de Neymar nesta Copa do Mundo, foi quando o craque se lesionou e se esforçou para voltar aos gramados o quanto antes. Ao lado dele estava Danilo e o camisa 10 propôs uma promessa para que os dois voltassem juntos.

Neymar não descansou, fez fisioterapia em três períodos, se esforçou e voltou a estar junto com o grupo. Hoje, tem mais uma vez a responsabilidade de liderar o Brasil dentro e fora de campo em busca da classificação para a semifinal da Copa do Mundo do Qatar.