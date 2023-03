"Jamais diria que não jogaria no Flamengo”, garante Ângelo

Atacante negou que tenha dito que não jogaria pelo clube

Alvo do Flamengo no mercado da bola, o atacante Ângelo, de 18 anos, se manifestou sobre a negociação entre o Rubro-Negro e o Santos. Em contato com a reportagem da GOAL, ele garantiu que nunca falou que não jogaria no Flamengo.

“Sou e sempre fui muito feliz no Santos. Eu devo muito ao Santos. Mas jamais diria que não jogaria no Flamengo. Fico muito triste por alguém se aproveitar deste momento para dizer o que não disse”.

Conforme trouxe a GOAL, o clube carioca formalizou uma proposta ao Santos pelo jogador. O Alvinegro gostou da oferta, mas ainda há algumas situações a serem resolvidas. Além disso, o estafe do atleta, que entrou no circuito apenas essa semana, enxerga que o melhor caminho seria esperar até a janela de julho, de olho numa proposta do mercado europeu.

O Flamengo, no entanto, está confiante em conseguir sacramentar a compra do jogador. O interesse do Rubro-Negro é antigo e o clube carioca já tentou levar o atleta para o Ninho do Urubu quando ainda estava jogando pela base do Santos.