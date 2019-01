Exclusivo! Cavani fala do impacto de Tuchel no PSG e parceria com Neymar e Mbappé

O atacante uruguaio destacou a união dentro do vestiário após a chegada do treinador alemão

Sob o escaldante sol do Qatar, Edinson Cavani encontra momentos de tranquilidade nestes dias em que o PSG, líder da Ligue 1 e nas oitavas de final da Champions League, escolheu para treinar longe da capital francesa.

Autor de 11 gols na caminhada invicta do Paris Saint-Germain no certame nacional, o último deles na vitória por 1 a 0 sobre o Amiens, o uruguaio conversou exclusivamente com a Goal e além de ter explicado as suas impressões deste início de ano, revelou o impacto do técnico Thomas Tuchel no elenco e avaliou a parceria no ataque com Neymar e Mbappé. Confira abaixo!

Início de 2019 com derrota para o Guingamp na Copa da Liga Francesa

(Foto: Getty Images)

"São coisas do futebol, no momento em que temos a forma máxima da equipe. Algumas vezes perdemos um jogador e temos que fazer substituições... É normal. Como eu disse antes, é apenas o começo do ano de 2019, tivemos as férias de inverno, mas pouco antes de atingirmos metas importantes na primeira parte, como ter 50 pontos na Ligue 1, classificar na primeira posição da Champions, ser líder na Ligue 1 ... São coisas importantes que temos adquirido e precisamos melhorar em outras para seguirmos em frente".

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

O impacto do trabalho de Tuchel

(Foto: Getty Images)

"O treinador criou uma atmosfera positiva de união e conseguiu garantir que, pouco a pouco, pudéssemos nos conectar um pouco mais, não apenas no campo, mas também fora. Não é uma tarefa fácil, nós sentimos esta união e o sentimento de amizade. Todos nós esperamos continuar neste caminho. Nós enfrentamos as situações difíceis como uma equipe e eu acho que isso pode nos levar longe".

Parceria com Neymar e Mbappé

(Foto: Getty Images)

"É tudo sobre tempo, trabalho, disponibilidade, de qualquer jogador de futebol, um ou mais, e acho que todos reagem de maneira diferente no grupo, de uma maneira melhor. A energia é diferente e eu acho que com o tempo se tornou realidade, essa conexão ".