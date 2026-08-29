Excelsior em êxtase com o gol da vitória nos acréscimos contra o rival da cidade Sparta Rotterdam

O Excelsior venceu o clássico de Roterdã contra o Sparta Rotterdam nos acréscimos. O duelo entre os vizinhos parecia caminhar para um empate por 1 a 1 durante muito tempo, mas pouco antes do fim da partida Nesto Groen se transformou no herói absoluto do Excelsior: 2 a 1. A equipe de Ruben den Uil já somou seis pontos em três jogos; o Sparta para nos quatro.

Antes da partida, o assunto principal era Ayoni Santos, que estava presente no estádio, mas não fazia parte da relação. O técnico do Sparta, Rogier Meijer, decidiu deixar o cabo-verdiano de fora, porque ele está focado no interesse concreto do PSV.

Depois de um início animado, o Sparta foi o primeiro time a ficar perto de marcar. Jens Toornstra tocou para Shunsuke Mito, que cruzou na direção de Milan Zonneveld. O atacante, porém, não conseguiu finalizar graças à excelente intervenção de Jan Plug.

O Excelsior cresceu na partida na sequência e isso levou até ao gol de vantagem em uma cobrança curta de escanteio. O Sparta achou que tinha afastado a bola, mas não contava com Sliti. O jogador emprestado pelo Feyenoord pegou de primeira: 1 a 0.

Foi um belo momento para Sliti, que assim marcou seu primeiro gol pelo Excelsior. O próximo revés para o Sparta veio ainda antes do intervalo. Robin van Cruijsen teve de sair lesionado e foi substituído por Casper Terho.

O segundo tempo mal havia começado quando os spartanos chegaram ao empate. Mitchel van Bergen tocou para Zonneveld, que bateu forte para marcar, sem chances para Stijn van Gassel: 1 a 1.

Foi o primeiro gol de Zonneveld nesta temporada como titular. Na semana passada, ele havia balançado as redes saindo do banco contra o FC Utrecht (3 a 3). Depois do empate, as equipes seguiram durante muito tempo em total equilíbrio.

Parecia mesmo que terminaria em 1 a 1, mas nada disso. Em uma cobrança de escanteio, Ilano Silva Timas foi acionado. Sua cabeçada encontrou o companheiro Groen, que cabeceou de perto para as redes e provocou explosão total: 2 a 1.







