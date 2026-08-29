O Excelsior levou a melhor no dérbi de Roterdã contra o Sparta Rotterdam nos acréscimos. O duelo entre os vizinhos parecia caminhar para terminar em 1 a 1 por muito tempo, mas pouco antes do fim da partida Nesto Groen se transformou no herói absoluto do Excelsior: 2 a 1. A equipe de Ruben den Uil já somou seis pontos em três jogos; o Sparta para nos quatro.

Antes da partida, o assunto principal era Ayoni Santos, que estava presente no estádio, mas não fazia parte da convocação. O técnico do Sparta, Rogier Meijer, decidiu deixar o cabo-verdiano de fora, porque ele está focado no concretamente interessado PSV.

Depois de um início de jogo movimentado, o Sparta foi o primeiro time a chegar perto de um gol. Jens Toornstra tocou para Shunsuke Mito, que cruzou na direção de Milan Zonneveld. O atacante não conseguiu finalizar por muito pouco, graças à excelente intervenção de Jan Plug.

O Excelsior cresceu cada vez mais na partida depois disso, e isso levou até mesmo ao gol de vantagem em uma cobrança curta de escanteio. O Sparta pensou ter afastado a bola, mas não contava com Sliti. O jogador emprestado pelo Feyenoord pegou a bola em cheio de primeira: 1 a 0.

Foi um belo momento para Sliti, que assim marcou seu primeiro gol pelo Excelsior. O próximo contratempo para o Sparta veio ainda antes do intervalo. Robin van Cruijsen teve de deixar o campo lesionado e foi substituído por Casper Terho.

O segundo tempo mal tinha alguns minutos quando os jogadores do Sparta chegaram ao empate. Mitchel van Bergen tocou para Zonneveld, que finalizou forte para marcar, sem chances para Stijn van Gassel: 1 a 1.

Foi o primeiro gol de Zonneveld nesta temporada como titular. Na semana passada, ele já havia balançado as redes saindo do banco contra o FC Utrecht (3 a 3). Depois do empate, as equipes seguiram por muito tempo em nível bastante equilibrado.

Parecia mesmo que ficaria no 1 a 1, mas nada disso. Em uma cobrança de escanteio, Ilano Silva Timas foi encontrado. Seu cabeceio chegou até o companheiro Groen, que cabeceou para o gol de perto e provocou uma explosão total: 2 a 1.







