Veja o golaço de Athletic 1 x 0 Barcelona, no jogo de abertura de La Liga

Veterano Aduriz, de 38 anos, acerta um lindo voleio no fim e frustra atuais campeões da Espanha

Na expectativa de coisas maiores graças à chegada de Antoine Griezmann, o decepcionou na estreia e se viu batido por um competitivo de Bilbao nesta sexta-feira (16), no jogo que abriu a temporada 2019 de . O veterano Aritz Aduriz marcou um lindo gol de voleio, na reta final da partida, para selar a vitória dos bascos no San Mamés.

O Barça, é verdade, não veio completo: Lionel Messi foi poupado para o primeiro compromisso oficial da campanha, ainda se recuperando fisicamente, e teve Luis Suárez por menos de 45 minutos nesta semana: o uruguaio saiu substituído no decorrer da partida alegando dores na panturrilha, e será submetido a exames neste sábado para que se conheça a gravidade do problema.

Mas isso não interessava ao Athletic e muito menos a Aduriz, que inicia seu último ano como profissional antes da aposentadoria. Um minuto depois de entrar no lugar de Iñaki Williams, o jogador de 38 anos recebeu cruzamento de Capa pela direita e emendou um lindo voleio, sem chances para Ter Stegen.

Que vitória do ... um golaço do Aduriz para bater o Barcelona. Não poderia ser melhor a estreia em LaLiga

O Barça volta a campo no domingo da próxima semana, dia 25 de agosto, diante do , desta vez no Camp Nou.