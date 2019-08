Lionel Messi desfalca Barcelona no primeiro jogo do clube em La Liga 2019-20

Barça confirma ausência de Lionel Messi na estreia do time no Campeonato Espanhol

Lionel Messi será desfalque na estreia do em 2019-20. O Barça confirmou a ausência do Argentino diante do nesta sexta-feira (16), às 16h (Brasília).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Por meio das redes sociais, o clube divulgou a lista de relacionados para a partida sem Messi que não participou do último treino com o elenco antes do jogo. O jogador se recupera de uma lesão sofrida durante a pré-temporada.

Mais artigos abaixo

📋 CONVOCATORIA

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga! 👇 pic.twitter.com/kKCgPNsmEV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2019

Apesar de ser desfalque, Messi segue focado na recuperação. O jogador realiza treinos físicos personalizados para retornar o quanto antes. A prazo para a volta de Messi aos gramados ainda não foi definido.