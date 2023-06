Ex-Valladolid, Paulo Vitor assina com o Cruzeiro até o fim de 2025

Atacante de 23 anos rescinde contrato com o outro clube de Ronaldo Fenômeno para firmar o vínculo com os mineiros

O Cruzeiro acertou a contratação do atacante Paulo Vitor até o fim de 2025, como soube a GOAL. O atacante já está em Belo Horizonte, onde realizará exames médicos e assinará o novo compromisso.

Revelado pelas divisões de base do Vasco da Gama, o atleta de 23 anos atua pelos lados do gramado, especialmente como ponta esquerda. A chegada ao clube mineiro é um pedido de Ronaldo Fenômeno ao departamento de futebol.

Paulo Vitor ficará à disposição da comissão técnica de Pepa a partir de 3 de julho, data de início da janela de transferências internacional do futebol brasileiro. Ele, no entanto, já participará das atividades ao lado do restante do elenco, na Toca da Raposa II.

O jogador de 23 anos pertence ao Real Valladolid, da Espanha, e tem contrato até 30 de junho de 2025. Ele chegou a um acordo para rescisão contratual de forma amigável e acertou a transferência para o futebol brasileiro. A transação não demandará custos ao Cruzeiro.

O clube espanhol que detinha os direitos federativos e econômicos de Paulo Vitor também é administrado pela empresa de Ronaldo Fenômeno. Com a queda do time para a segunda divisão espanhola, ficou definida a saída do atleta no mercado da bola.

Na última temporada europeia, o atacante defendeu as cores do Rio Ave, de Portugal, por empréstimo. No período, ele disputou 29 partidas, somando 1.285 minutos em campo. O atleta fez um gol e deu uma assistência no período.

A informação sobre a contratação de Paulo Vitor pelo Cruzeiro foi inicialmente divulgada pelo Portal Deus Me Dibre e confirmada pela reportagem da GOAL.