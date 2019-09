Ex-United, Dimitar Berbatov anuncia aposentadoria

Com passagens em grandes clubes europeus, o maior artilheiro da seleção búlgara irá parar

Encontrar um atacante de confiança parece ser um problema crônico para o nos últimos anos. Com apostas falhadas como Romelu Lukaku, Memphis Depay e Alexis Sanchéz, hoje, o clube inglês coloca todas as suas fichas no insconstante garoto Marcus Rashford, muitas vezes alvo da torcida do time. E enquanto os Red Devils não conseguem achar seu centroavante, um dos bons nomes do passado do clube dá adeus aos gramados: Trata-se do búlgaro Dimitar Berbatov, que anunciou sua aposentadoria hoje, no dia 19 de setembro.

Com boas passagens por grandes clubes europeus como e o já citado Manchester United, Berbatov encerra sua carreira com mais de 300 gols em competições oficiais, sendo o maior artilheiro da sua seleção e o recordista no prêmio “Jogador Búlgaro do Ano”, passando a lenda Hristo Stoichkov. Veja os momentos mais marcantes da carreira do atacante:

Aos 18, foi raptado pela máfia

Com apenas 18 anos, Berbatov já havia estreado pelo seu clube-natal, o CSKA Sofia. Filho do ex-jogador Ivan Berbatov, o búlgaro já era considerado uma das maiores promessas de seu país. Assim, um dos maiores mafiosos do seu país, Georgi Ilev, o raptou depois de um treino do CSKA para ‘convencer’ o atleta a jogar por seu clube, o Levski Kyustendil. Com a ajuda do presidente de seu clube naquele momento, Berbatov conseguiu escapar do ‘rapto’.

Búlgaro mais caro da história

Depois de sair do seu país natal, o centroavante chegou ao . Lá, conseguiu se destacar, sendo eleito para dois ‘times do ano da ’, como a principal opção de ataque do tradicional time alemão. Assim, era natural que o jogador atraísse olhares estrangeiros. Sondado por grandes clubes como o e o Atlético Madrid, Berbatov escolheu ir jogar no Tottenham por 16 milhões de euros, naquele momento, a maior contratação de um búlgaro na história.

Destaque no Tottenham

O Tottenham que Berbatov encontrou não é nada parecido com a potência que os ingleses são hoje em dia. O búlgaro chegou a um clube decadente, que não ganhava um título a quase 10 anos. Durante esse período, a melhor posição dos Spurs na Premier League havia sido a nona colocação. No entanto, junto com o veterano Robbie Keane, o atacante começou a mudar esse panorama. Nas duas temporadas que passou no Tottenham, Berbatov foi o artilheiro do clube, além de ter sido o destaque na campanha que garantiu o título da de 2007-08 a equipe londrina.

Chegou comparado a Cantona no United

Em marca que durou seis anos, o búlgaro chegou aos Red Devils como a maior contratação da história do clube, por 30 milhões de euros. Além disso, por ter chegado como a peça final de um time já montado, bem como por seu estilo de jogo cerebral, goleador e arrogante, o centroavante foi comparado ao super-ídolo Eric Cantona na opinião da mídia e da torcida. Com o sonho de chegar ao United realizado, Berbatov rechaçou as comparações, declarando que seu objetivo era criar uma própria história na equipe inglesa.

Sobre as comparações, Sir Alex Ferguson, técnico lendário que trouxe o búlgaro aos Red Devils, disse em sua biografia: “Ele tinha a qualidade do Cantona e Teddy Sheringham. Não era muito rápido, mas conseguia levantar a sua cabeça e dar um passe criativo.”

Desbancou Tevez e foi artilheiro

Com a chegada de Berbatov, um outro craque acabou perdendo seu espaço com a camisa do clube inglês: o argentino Carlitos Tévez, na época, com 24 anos. O búlgaro ganhou a posição titular do hoje jogador do e fez boas atuações, levando Ferguson a negociar Tévez com o rival City. Após anos inconstantes, onde alternava boas atuações com jogos apagados, Berbatov explodiu em 2010-2011, quando foi artilheiro da Premier League com 20 gols, prêmio que, ironicamente, dividiu com o ex-companheiro.

Saída chocante

No ano seguinte após vencer a artilharia no Campeonato Inglês, o búlgaro começou a ser preterido por Alex Ferguson, que pretendia usar um ataque mais veloz. No entanto, seu contrato foi renovado em janeiro de 2012 e o jogador afirmou que o United contava com ele no elenco. Assim, pouca gente entendeu quando o atleta deixou de ser opção no ataque dos Red Devils. Então, na abertura da janela de transferências do meio do ano, Berbatov acabou indo para o . O choque se deu pois o centroavante tinha uma proposta mais vantajosa da gigante , mas escolheu permanecer na .

Participação na liga indiana

Em 2017, após completar um ano sem clube, o búlgaro foi notícia por resolver ir jogar num centro, digamos, alternativo. Trata-se do Campeonato Indiano, onde Berbatov esteve por quatro meses. Seu salário no Kerala Blaster, equipe que defendeu? Aproximadamente 250 mil euros por mês. No entanto, o desempenho não correspondeu às expectativas e o centroavante acabou sendo relegado ao banco de reservas. O atacante ainda saiu reclamando das táticas do treinador do time naquele momento, David James. Desde a passagem na Índia, Berbatov estava sem clube.

