Ex-técnico do Santos critica ‘encantamento’ com Sampaoli

Hoje na Chapecoense, Claudinei Oliveira cobrou tratamento igual em relação aos treinadores brasileiros

O início de Jorge Sampaoli no Santos rendeu inúmeros elogios da imprensa, e não apenas pelo fato de o Peixe estar 100% após três rodadas no Campeonato Paulista: o primeiro esboço de modelo de jogo encanta, especialmente após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo (27). Mas existem treinadores no Brasil que fazem observações em relação ao argentino.

Ex-Santos, Claudinei Oliveira, hoje na Chapecoense, cobrou um tratamento igual em relação aos técnicos nascidos no Brasil durante entrevista coletiva nesta terça-feira (29). A crítica do treinador de 49 anos, revelado exatamente na Vila Belmiro, está na leitura comportamental.

"Sampaoli não dá entrevista antes do jogo e todos acham normal. Vai o Claudinei não dar entrevista antes do jogo, pô, daí é antipático. Sampaoli corre a linha lateral inteira do campo, vai e volta da área técnica e todos acham bonito. A gente dá um passo fora da área técnica, o quarto árbitro fala que vai expulsar. Que se tenha o mesmo tratamento para todos", disse.

"Se o Felipão amanhã ou depois falar que não fala mais antes do jogo, vai ser tachado como antipático, antiprofissional, porque é algo tratado e combinado. Isso a gente não vê a cobrança quando o treinador é de fora, porque na Europa é assim, na Argentina é assim. Tem que ser tratamento igual para todos. Se é normal Sampaoli não dar entrevista no pré-jogo, qualquer treinador que não quiser dar entrevista antes, tem o direito e ninguém tem que achar ruim”.

(Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

“Não tenho aversão a treinador estrangeiro, se for necessário até na seleção brasileira, que tenha, mas temos profissionais competentes aqui e que todos tenham tempo para fazer seus trabalhos".

“A gente já viveu com outros treinadores a lua de mel de treinador estrangeiro com imprensa. O treinador estrangeiro sempre que chega ao Brasil é muito valorizado, isso gera grande expectativa. O Sampaoli é um grande treinador, mas vamos dar tempo ao tempo. Ano passado em certo momento do Brasileiro o Aguirre era o melhor treinador do mundo, aí daqui a pouco não servia mais. Não é só porque é estrangeiro que é bom e nem só por ser estrangeiro é ruim, tem que execrar. Todos são bem-vindos. Se o Sampaoli fizer um bom trabalho aqui, a gente torce para isso, vai ser bom para os treinadores brasileiros, tentar identificar coisas diferentes do que a gente faz. Ele vai aprender com a nossa cultura também”, completou.