Ex-Santos, Arthur Gomes está perto de trocar Estoril por Sporting

Santos não detém percentual dos direitos econômicos do atleta. Clube só embolsará valor pelo mecanismo de solidariedade da Fifa

O Sporting está perto de acertar a contratação de Arthur Gomes, brasileiro que defendia as cores do Estoril, também de Portugal. O negócio deve ter um desfecho positivo nas próximas horas, como soube a GOAL com uma fonte diretamente ligada às tratativas.

O atacante de 24 anos acertará a sua ida para o Estádio José Alvalade em definitivo no mercado da bola. O clube lisboeta desembolsará cerca de 2 milhões de euros (R$ 10,4 milhões na cotação atual) pela contratação do atleta. Ainda haverá bônus de mais 2 milhões de euros em caso de cumprimento de metas por parte do jogador.

Clube formador de Arthur Gomes, o Santos não detém fatia dos direitos econômicos do jogador. Os paulistas embolsarão um valor pela regra do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Estoril era dono de 100% dos direitos do jogador, como apurou a reportagem com uma fonte ligada aos lusitanos.

O Santos teria direito a 5% de uma negociação se a proposta do clube interessado fosse igual ou superior a 4 milhões de euros (R$ 20,8 milhões), conforme estabelecido em contrato. Neste caso, portanto, o Peixe só embolsará o montante por ser clube formador.

Agenciado pela NN Consultoria, empresa comandada pelo pai do atacante Neymar, Arthur Gomes tinha contrato com o Estoril, da primeira divisão portuguesa, até 30 de junho de 2024. O jogador chegou ao clube de forma gratuita em agosto do ano passado. Ele já despertava interesse de alguns clubes no mercado da bola.

Em sua primeira temporada na Europa, fez 29 partidas, somando 2.243 minutos jogados, com dois gols e quatro assistências. No início de 2022/2023, já esteve em campo em quatro oportunidades, com um gol marcado e uma assistência.