Ex-Palmeiras, Vitor Hugo tem futuro em aberto na Turquia

Pessoas próximas ao zagueiro confirmam que atleta está incomodado por causa de problemas pessoais e aceitaria sair do Trabzonspor

O zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, está insatisfeito no Trabzonspor e tem futuro incerto na Turquia. Pessoas próximas ao atleta confirmam que o defensor quer sair do clube, pois está com problemas particulares e a família não está adaptada ao local.

Em meio à indefinição sobre o futuro, Vitor Hugo foi alvo de sondagens de clubes da própria Turquia, entre eles Besiktas e Galatasaray. Mas a liberação do Trabzonspor não é considerada simples. Seu contrato é válido até junho de 2024.

Nesta segunda-feira, o Trabzonspor negou que o brasileiro deseje sair.

Vitor Hugo foi vendido pelo Palmeiras no ano passado por aproximadamente R$ 20 milhões.

Aos 30 anos, ele fez quatro jogos (todos como titular) e um gol nesta temporada.