Ex-meia do PSG aposta: Messi, CR7 e Guardiola vão para o clube

Time francês estaria disposto a montar um time com as grandes estrelas do futebol mundial

O estaria planejando uma grande revolução no seu time, como revelou Fabrice Pancrate, ex-jogador do time parisiense. O time vice-campeão europeu estaria interessado em contratar Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola, formando um supertime com três grandes nomes do futebol mundial.

Messi pediu para deixar a Catalunha e deve se reunir em breve com a diretoria do clube para acertar uma rescisão amigável. Ciente disso, Leonardo, diretor esportivo do PSG, entrou em contato com o pai do jogador, Jorge, para saber dos interesses do seis vezes melhor do mundo, como informou o L'Equipe.

Como a Goal pôde saber, Guardiola e Messi já teriam conversado sobre uma possível ida do jogador para Manchester. Porém, Pancrate afirma que o time de Paris tem um plano que envolve não só o argentino, mas o treinador espanhol e também Cristiano Ronaldo.

"Te direi o que eu penso. Além da cidade em si - porque Manchester é feia, é cinza e só chove - há grandes indícios que me fazem dizer que Messi irá para Paris", disse o ex-meia ao Le Parisien. "E [Cristiano] Ronaldo se juntará a ele em 2021. Guardiola também."

Pancrate ainda pensa que as três grandes estrelas se juntariam aos astros que já estão lá: "Seria o primeiro time no mundo a juntar três aliens: Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé. Com um treinador insano."

Cristiano Ronaldo vai para seu terceiro ano na , mas Pancrate acredita que uma mudança para o PSG faria todo sentido. "Paris tem tudo para vencer. É muito cedo para ele [Cristiano Ronaldo] deixar o cenário europeu. Ele precisa de grandes desafios. Quem pode oferecer isso? Você imagina este time dos sonhos? Seria grandioso".