Ex-jogador inglês de 35 anos morre após acidente em pub

Peter Whittingham, que atuou por Cardiff e Aston Villa, estava hospitalizado desde o dia 7 de março após sofrer lesões na cabeça em um acidente

Nesta quinta-feira (19), o ex-jogador Peter Whittingham, que defendeu as camisas de e , teve sua morte confirmada aos 35 anos idade. O meia que defendeu a seleção sub-21 da estava hospitalizado desde o dia 7 de março, após cair em um pub e sofrer diversas lesões na cabeça.

A polícia de Gales do Sul havia revelado que o estado de Whittingham era grave por conta dos ferimentos no crânio. Em comunicado oficial, foi divulgado que, até o momento, não há evidências de que o episódio tenha sido um ato criminoso. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado por uma queda acidental.

“Por volta das 22h do dia 7 de março, a polícia de Gales do Sul foi chamada para uma instalação licenciada em Barry. Um homem de 35 anos sofreu uma lesão na cabeça como resultado de uma queda e permanece no Hospital Universitário de Gales, . Não há evidência ou sugestão de um ato criminoso e parece que o ferimento foi causado por uma queda acidental. As investigações continuam”, diz a declaração.

Revelado pelo Aston Villa, Whittingham é um dos grandes ídolos recentes do Cardiff e atuou pelo clube do por 10 anos, marcando 98 gols em 459 partidas. O clube utilizou seu website e suas redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-jogador.

“Estamos com o coração partido. Nosso amor vai para sua esposa Amanda, seu filho e família. Eles estão em nossos pensamentos e, em nome deles, pedimos que sua privacidade seja respeitada neste momento cruel e difícil”.

“A perda de Peter será dolorosamente sentida por nossa cidade, torcedores e, de fato, todos os que tiveram o prazer de conhecê-lo. Nós te amamos, Pete, e sua memória ficará eternamente conosco”.

Eleito duas vezes como jogador do ano em Cardiff, Whittingham liderou o acesso dos Bluebirds à Premier League em 2013. Seu último desafio como jogador foi no , onde ficou por pouco mais de um ano.