Ex-jogador do Feyenoord marca um golaço de bicicleta e comemora como Cristiano Ronaldo

Na noite de quarta para quinta-feira, Ondrej Lingr se imaginou por um instante como Cristiano Ronaldo. O ex-meio-campista do Feyenoord marcou um belíssimo gol de bicicleta na partida entre o Houston Dynamo e o El Paso (vitória por 4 a 1) e comemorou com a famosa comemoração “Siu” do astro português.
O checo de 27 anos joga atualmente pelo Houston Dynamo. Na Major League Soccer, Lingr perdeu a vaga de titular nesta temporada, mas nas oitavas de final da US Open Cup ele provou seu valor.
Entre 2023 e 2024, Lingr disputou apenas 28 partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele marcou quatro gols e deu uma assistência.