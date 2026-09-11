Sontje Hansen não se coloca mais à disposição da seleção de Curaçao, informa o jornalista Mounir Boualin. O ex-jogador de Ajax e NEC só quer voltar à equipe nacional quando Dick Advocaat não for mais o técnico.

Por isso, Hansen também está fora da convocação montada por Advocaat para a próxima Data Fifa, na qual Curaçao disputará três partidas pela Liga das Nações da Concacaf.

Hansen soma sete jogos por Curaçao e ainda fez parte do elenco da Copa do Mundo neste verão. Na primeira partida da fase de grupos, contra a Alemanha, ele inclusive começou entre os titulares, mas, com o placar em 3 a 1 contra, foi substituído no intervalo. Curaçao acabou perdendo aquela partida por 7 a 1.

Após ser substituído contra a Alemanha, Hansen não entrou em campo nem por um minuto no restante da Copa do Mundo e agora decidiu, por enquanto, não se colocar mais à disposição da seleção sob o comando de Advocaat.

Advocaat anunciou na sexta-feira sua convocação para os jogos contra Costa Rica, Nicarágua e Trinidad e Tobago. O treinador renovou no início desta semana seu contrato com Curaçao até meados de 2027 e, com isso, seguirá por enquanto responsável pela seleção.

Na nova convocação, Kiyani Zeggen é a novidade mais chamativa. O goleiro do AZ foi chamado pela primeira vez para a seleção da ilha. O jogador do NEC Deveron Fonville está fora por causa de uma lesão no ombro.

Curaçao tenta se classificar via Liga das Nações para a Copa Ouro de 2027. A equipe está em um grupo com Costa Rica, República Dominicana, Haiti, Nicarágua e Trinidad e Tobago e precisa terminar entre os dois primeiros para chegar às quartas de final.

A convocação completa de Curaçao

Goleiros: Tyrick Bodak (Vitesse), Eloy Room (Miami FC), Kiyani Zeggen (AZ)

Defensores: Joshua Brenet (Kayserispor), Jurich Carolina (FK Borac Banja Luka), Roshon van Eijma (AE Kifisia), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Juriën Gaari (Al Abha), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Burnley FC)

Meio-campistas: Juninho Bacuna (Gaziantep FK), Leandro Bacuna (Igdir FK), Tahith Chong (Sheffield United), Livano Comenencia (FC Zürich), Ar’Jany Martha (Telstar), Tyrese Noslin (Barnsley FC), Nicky Souren (SC Cambuur)

Atacantes: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Jürgen Locadia (Tampa Bay Rowdies), Jearl Margaritha (SK Beveren), Jordi Paulina (Fortuna Düsseldorf), Nigel Thomas (ADO Den Haag)



