Ex-goleiro do Barcelona, internado, vê quadro piorar por Covid-19

Rustu Recber, ex-jogador do Barça e da seleção turca, está hospitalizado em estado crítico por conta do novo coronavírus, segundo veículos de seu país

Após ser diagnosticado com o novo coronavírus e ser hospitalizado, Rustu Recber, ex-goleiro do e da seleção da , viu seu quadro piorar consideravelmente nos últimos dias e se tornar crítico, de acordo com diversos veículos de comunicação de seu país.

O caso do goleiro foi confirmado no final da semana passada por sua esposa, Isil Recber, em sua conta no Instagram. Na publicação, ela contou que eles ficaram surpresos com a velocidade com que os sintomas se desenvolveram e pediu proteção ao marido.

“Lamento dizer que meu marido Rustu foi hospitalizado com diagnóstico de Covid-19. Estamos chocados com os sintomas rápidos que ele desenvolveu repentinamente. Que Alá dê conforto imediato a todos os pacientes, incluindo meu marido", escreveu Isil.

De acordo com as informações vindas da Turquia, a esposa de Rustu teria desrespeitado as normas de isolamento ao viajar para os , há alguns dias atrás. Então, em seu retorno à Turquia, ela teria contaminado seu marido. Apesar disso, Isil alegou ter testado negativo para o Covid-19.

Rustu acumula 120 jogos pela seleção turca e foi peça importante na melhor campanha de seu país em uma , no ano de 2002, chegando ao terceiro lugar. Nesta edição o torneio, a Turquia enfrentou o em duas oportunidades.

Pela fase de grupo, a seleção brasileira venceu por 2 a 1, com um gol de pênalti aos 42 minutos do segundo tempo, cobrado por Rivaldo. O outro gol foi de Ronaldo Fenômeno. Então, as seleções se reencontraram na semifinal, em mais um jogo duro. O Brasil ganhou por 1 a 0, mais uma vez com gol de Ronaldo. A seleção canarinho se sagraria campeã daquela edição em final diante da .

Rustu foi contratado pelo Barcelona após as belas atuações na Copa do Mundo daquele ano. Porém, não conseguiu se firmar na Catalunha e após sete jogos acabou retornando ao futebol turco, onde tem passagens por Fenerbahçe e .