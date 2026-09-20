Douglas Teixeira foi detido na semana passada sob suspeita de violência doméstica, informa o De Twentsche Courant Tubantia. O ex-zagueiro do FC Twente segue preso preventivamente, depois de o juiz de instrução decidir, na sexta-feira, prorrogar sua detenção provisória por quatorze dias.

Segundo o jornal regional, Douglas é suspeito de violência doméstica contra uma mulher. O que exatamente aconteceu ainda não está claro, e a investigação sobre o caso segue em andamento.

A prorrogação da prisão preventiva significa que Douglas permanecerá por pelo menos mais quatorze dias no centro de detenção. Segundo o Tubantia, esse prazo, por si só, não diz necessariamente algo sobre a gravidade da suspeita, mas esse período pode ser usado para dar continuidade à investigação.

Douglas é conhecido na Holanda principalmente por sua passagem pelo FC Twente. O brasileiro de nascimento chegou a Enschede em 2007 e se tornou uma peça importante da equipe, antes de acabar disputando mais de duzentas partidas pelo clube.

Com o FC Twente, Douglas teve os êxitos esportivos necessários. Ele foi campeão holandês, venceu a Copa da Holanda e conquistou duas vezes a Supercopa da Holanda, enquanto, após obter a nacionalidade holandesa, também foi convocado uma vez para a seleção holandesa.

No fim das contas, ele não chegou a disputar uma partida internacional. Durante seus anos em Enschede, Douglas também apareceu algumas vezes de forma negativa no noticiário, entre elas quando recebeu uma pesada suspensão após um incidente com o árbitro Ruud Bossen.

Após sua saída do FC Twente, Douglas atuou, entre outros lugares, no exterior. Em abril de 2017, quando estava sob contrato com o Sporting Portugal, ele foi flagrado no doping, e em 2021 sua carreira profissional chegou ao fim no Würzburger Kickers.

Nos últimos anos, Douglas atuou no futebol amador em Twente. Desde o verão de 2025, ele é jogador e auxiliar técnico do TVV, em Enschede, e, além disso, treina uma equipe de base do Vogido e trabalha na academia do FC Twente/Heracles.