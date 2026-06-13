Ex-diretor da Federação: “A mentira” foi a causa das crises de Hamdallah... e ele sofreu injustiça em Jeddah!

Fajr Hamed Al-Balawi, ex-diretor executivo do clube saudita Al-Ittihad, revelou uma surpresa sobre a passagem do marroquino Abdelrazak Hamdallah pelo “Al-Amid”, período durante o qual ele enfrentou algumas acusações devido à forma como deixou o clube.

O Al-Ittihad e Hamdallah chegaram a um impasse no verão de 2024, quando o atacante marroquino se recusou a desempenhar o papel de segundo atacante atrás do francês Karim Benzema, levando à rescisão do contrato entre as partes, após o que ele se transferiu para o Al-Shabab.

Sobre o assunto, Al-Balawi disse: “Lidei de perto com Hamdallah no Al-Ittihad; ele é uma pessoa sincera e não gosta de mentiras, e deseja receber o reconhecimento e os elogios que merece, pois é um jogador fantástico e extremamente disciplinado”.

E acrescentou: “Hamadallah teve um desempenho excelente no Al-Ittihad e não causou problemas, como foi sugerido anteriormente. Ele é extremamente profissional e ama o que faz, mas o que aconteceu com ele o deixou incomodado”.

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E continuou: “Hamadallah ficou seis meses sem receber seu salário, mas não disse nada e continuou treinando e jogando normalmente. Depois, sofreu uma injustiça ao ter o número 9 retirado dele e dado a Benzema.”

E completou: “Hamadallah gosta de clareza e, quando sente o contrário, fica irritado e sai do controle. Alguns acham que ele está criando problemas, mas não é assim. Sua saída do Al-Shabab e do Al-Nassr foi por causa da mentira”.

E concluiu: “O Al-Taawoun colherá grandes benefícios ao contratar Hamdallah, pois ele é um jogador valioso e gosta da sinceridade, como mencionei.”