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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Ex-craque saudita: Benzema expôs Inzaghi e o Al-Hilal!

Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
K. Benzema
S. Inzaghi
Arábia Saudita
França
Itália

Ataque feroz atinge o técnico italiano

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, foi alvo de duras críticas por causa das declarações que deu na coletiva de imprensa que antecede o confronto contra o Al-Faisaly, marcado para a noite desta sexta-feira, pela primeira rodada da Roshn Saudi League.

Inzaghi havia afirmado em suas declarações que o motivo de ter afastado Ali Al-Bulaihi dos treinamentos coletivos era o seu desejo de observar os jovens jogadores, o que levou Hussein Abdulghani, ex-jogador da seleção saudita, a atacá-lo.

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Abdulghani disse em declarações pelo programa "Nadina": "A fala de Inzaghi é estranha e surpreendente para mim, pois ele afirma que Ali Al-Bulaihi está avançado em idade e que deseja dar oportunidade aos jovens, e isso não faz sentido considerando o elenco que ele tem à disposição".

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HIL
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AFS

E acrescentou, em tom irônico: "Benzema tem 20 anos ou Koulibaly tem 21? O técnico diz qualquer coisa para justificar a exclusão de Al-Bulaihi, mas eu vejo que o tratamento dado ao jogador não é profissional".

E concluiu: "Al-Bulaihi deu muito ao Al-Hilal, e a diretoria deveria tê-lo agradado e vendido de maneira normal, em vez de tratá-lo com esse método estranho, pois os clubes sauditas lidam com os atletas que não querem dessa forma nada profissional".

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