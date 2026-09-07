No dia 11 de agosto passado, o clube francês Lens anunciou o retorno de Serge Aurier por meio de um comunicado oficial, mas desta vez não como jogador.

O comunicado dizia: "Entre a formação e a orientação, Serge Aurier, um dos mais destacados egressos da academia de La Gaillette, e que possui uma experiência de mais de 400 partidas profissionais, retorna à academia de La Gaillette Gervais Martel".

E acrescentou: "O ex-jogador internacional pela seleção da Costa do Marfim compartilhará sua experiência com a equipe sub-15 como auxiliar técnico".

Mas o ex-lateral-direito do Paris Saint-Germain não pretende se aposentar dos gramados de forma definitiva no momento, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato".

O jogador marfinense de 33 anos tem liberdade para assinar com qualquer clube que desejar, mas não havia encontrado um clube adequado desde o fim de sua passagem pelo clube iraniano Persepolis em agosto passado, e finalmente encontrou seu novo destino.

O novo destino de Aurier não será em nível profissional, mas sim na sétima divisão, pois o jornal "La Voix des Sports" revelou que ele assinará com o clube Montigny-en-Gohelle, uma das equipes da segunda divisão da região de Hauts-de-France.

Alguns detalhes ainda precisam receber os retoques finais, e assim que os acertos forem concluídos, ele poderá continuar jogando ao mesmo tempo em que inicia sua carreira como auxiliar técnico.

Vale lembrar que Aurier iniciou sua carreira profissional no Lens, e também jogou por diversos grandes clubes europeus como o Paris Saint-Germain, o Tottenham e o Nottingham Forest.

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