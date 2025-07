Ex-companheiro de Real Madrid revela lado generoso de Cristiano Ronaldo: "Comprou iPhones e Apple Watches para todos"

C. Ronaldo

Kiko Casilla, ex-goleiro dos Blancos, revelou detalhes da relação com o astro português em tempos no Santiago Bernabéu; veja

O QUE ACONTECEU?

Cristiano Ronaldo marcou época no Real Madrid durante os nove anos em que defendeu o clube, entre 2009 e 2018. Foram 450 gols e 131 assistências em 438 partidas — números que ajudaram a consolidar sua lenda no Santiago Bernabéu.

O CONTEXTO

Pelo clube espanhol, o craque português conquistou dois títulos da La Liga, quatro taças da Copa do Rei, quatro troféus da Champions League e três Mundiais de Clubes. Durante esse período, travou uma das maiores rivalidades da história do futebol contra Lionel Messi, e se firmou como um dos maiores de todos os tempos.

Getty

O QUE CASILLA DISSE

Frequentemente acusado de ser individualista e obcecado por sua performance, Ronaldo recebeu elogios contundentes do goleiro Kiko Casilla, ex-companheiro do português no Real.

Em entrevista ao El After de Post United, o goleiro de 38 anos afirmou: "Ele é um fenômeno, um ser humano incrível, que ajuda até o último garoto vindo da base. Pode pedir qualquer coisa a ele, que ele te dá".

"Quando fomos aos Estados Unidos na pré-temporada, ele comprou para todos os funcionários — fisioterapeutas, seguranças, membros da equipe — os iPhones e Apple Watches mais novos. São gestos que ele nunca comenta, porque não vê sentido em se gabar. É alguém que gosta de agradecer com ações quem está ao redor."

VOCÊ SABIA?

Casilla também destacou o comprometimento de Ronaldo com o coletivo: "Quando o Zidane chegou, com toda a presença que ele tem e o que representa, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema assumiram a responsabilidade para não deixá-lo na mão">

Getty Images

O QUE VEM POR AÍ PARA CR7?

Após deixar Madrid, Ronaldo passou pela Juventus e retornou ao Manchester United em 2021 — período conturbado que terminou em ruptura. Atualmente, ele defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, com o contrato mais lucrativo da história do futebol. O novo vínculo prevê que CR7 atue até depois dos 42 anos.