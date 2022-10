Ex-companheiro de time relembra quando Ibrahimovic pendurou jogador pela janela

Adrian Mutu fala sobre 'pegadinha' de Ibra que colocou em risco Manuel Blasi

Uma história curiosa - para dizer o mínimo - veio à tona sobre uma 'pegadinha' que Zlatan Ibrahimovic fez com o ex-jogador Manuele Blasi, na Juventus. O romeno Adrian Mutu contou o episódio em que Ibra pendurou o companheiro da janela do segundo andar do hotel para 'vingar' uma brincadeira.

Adrian Mutu contou o caso a um podcast romeno e a Football Italia traduziu o conteúdo, no qual Mutu tornou pública uma história que normalmente fica restrita aos centros de treinamento.

"Zlatan [Ibrahimovic] me pediu para abrir a porta do nosso quarto. Eu olhei para fora e estávamos no segundo andar. Blasi passou pelo corredor, Zlatan o agarrou, levou para dentro do quarto o empurrou pela janela", começou Mutu em seu relato.

"Quando Ibrahimovic coloca as mãos em você, não há muito o que fazer, porque ele é grande e realmente muito forte. Ele pendurou Blasi pela janela, segurando-o somente pelos pés e falou: 'alguma coisa mais a falar?'. Blasi gritava e eu segurei Zlatan. Quando ele puxou de volta, Blasi começou a chorar e falou: 'você claramente é doente da cabeça. Que tipo de pegadinha é essa?", relatou Mutu.

A 'pegadinha' teria sido motivada por conta que Blasi teria dado um tapa na nuca de Pavel Nedved, uma das maiores estrelas da Juve, e que hoje atua na diretoria da Velha Senhora.