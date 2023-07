Ex-Atlético-MG, Juan Cazares é oferecido a América-MG e Cruzeiro

Clubes creem que o extracampo pode ser um fator prejudicial para a contratação do jogador de 31 anos

Juan Cazares foi oferecido a América-MG e Cruzeiro, como soube a GOAL. Livre no mercado da bola desde que deixou o Independiente, da Argentina, o meia-atacante busca uma volta ao Brasil, preferencialmente a Belo Horizonte. O desejo é ficar mais próximo do filho, que reside em Minas Gerais.

Sem contrato desde a rescisão com o clube argentino, o meio-campista está disposto a se adequar ao padrão financeiro adotado pela dupla. Coelho e Raposa não pagam valores elevados aos atletas.

Aos 31 anos, o equatoriano crê que pode jogar um bom futebol ainda no Brasil. Ele já defendeu as cores do Atlético-MG entre 2016 e 2020, quando acertou a transferência para o Corinthians. Depois disso, ele defendeu Fluminense, Metalist Kharkiv, da Ucrânia, e Independiente.

A questão disciplinar é o que mais preocupa América-MG e Cruzeiro. Ambos acreditam que os excessos extracampo podem ser considerados o ponto fraco do jogador equatoriano. Ele se envolveu em polêmicas fora das quatro linhas nos três clubes que defendeu no Brasil.

Na temporada mais recente, Juan Cazares disputou 15 partidas, somando 728 minutos em campo. No período, não marcou gols, mas deu uma assistência. Livre, o equatoriano está em Minas Gerais para passar um período ao lado do filho.