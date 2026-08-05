A novela sobre o futuro de Vinícius Júnior viverá um possível capítulo decisivo nesta quarta-feira, quando seu clube, o Real Madrid, e os agentes do jogador brasileiro se reunirem frente a frente para discutir a renovação de contrato.

Segundo o programa "El Larguero", Vinícius recusou a última oferta do Real Madrid, no valor de 22 milhões de euros por temporada até 2031, e o Arsenal lidera a corrida por sua contratação caso ele não renove o vínculo com o clube merengue.

Vale lembrar que o contrato de Vinícius com o Real Madrid se encerra em 2027, e ele poderá deixar o clube de graça daqui a um ano, se assim desejar.

Por sua vez, Predrag Mijatovic, ex-jogador e ex-diretor esportivo do Real Madrid, demonstrou grande pessimismo em relação ao futuro do brasileiro no Santiago Bernabéu.

O montenegrino comentou no programa "El Larguero": "Sabemos agora o que o Real Madrid está oferecendo a ele, e o Vinícius recusou. Nesta época do verão, e com apenas um ano restante de contrato, toda essa situação indica claramente que o Vinícius não planeja renovar".

E acrescentou, conforme noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Ele pode pedir 30, 35 ou 25 milhões, não importa. Neste momento, isso já não tem relevância; ele já está analisando outras propostas, o que é natural, tratando-se de um jogador excepcional".

E prosseguiu em suas declarações: "O Arsenal está muito interessado em contratá-lo. Tenho informações da Inglaterra de que o Arsenal planeja pagar uma quantia enorme para tê-lo".

E concluiu: "Se ele não quiser renovar, teremos de obter uma quantia elevada por sua transferência. Vamos ver o que vai acontecer, mas até agosto as coisas ainda estarão indefinidas. Se não conseguirmos convencê-lo a renovar, teremos de pensar em conseguir uma quantia elevada por sua venda".



