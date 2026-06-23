'Ex-astro do RB Leipzig (29) aparece de repente no Telstar'

Jean-Kévin Augustin está treinando com o Telstar, conforme informou o podcast 1963 pelo X. Augustin é formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain e já jogou, entre outros, pelo RB Leipzig e pelo AS Monaco. No auge de sua carreira, seu valor era superior a 25 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.

Augustin era considerado um dos maiores talentos da base do PSG. Ele disputou 31 partidas pelo clube francês antes de ser transferido para o RB Leipzig por 16 milhões de euros.

Na Alemanha Oriental, ele marcou 20 gols em 67 partidas e causou grande impressão em sua primeira temporada. Após uma segunda temporada menos satisfatória, foi emprestado ao AS Monaco no ano seguinte.

Lá, ele jogou apenas treze vezes e não conseguiu corresponder às expectativas; mesmo assim, o Leeds United se arriscou. O clube inglês o contratou por empréstimo com uma opção de compra obrigatória do Leipzig em caso de promoção.

No Leeds, ele quase não teve oportunidades, mas o clube conseguiu o acesso. O Leeds o enviou de volta ao Leipzig, que, em seguida, entrou com uma ação judicial contra o clube inglês.

O Leipzig venceu o processo, o que fez com que o Leeds tivesse que pagar 18 milhões. Em seguida, o próprio Augustin também entrou com uma ação judicial contra o Leeds, pois havia perdido a chance de assinar um contrato de cinco anos no valor de 100.000 euros por semana.

Ele também venceu o processo contra o Leeds e recebeu quase 28 milhões de euros como indenização do clube. Por fim, dois anos depois, ele se transferiu para o Stade Rennes e, em seguida, para o Basel, onde enfrentou inúmeras lesões.

No ano passado, ele apareceu de repente no Motor Lublin, clube que terminou em 12º lugar no campeonato polonês na última temporada. Após quatro partidas em quatro meses, ele deixou o clube no verão de 2025.

Depois de passar um ano sem clube, ele agora surge em Velsen-Zuid. Caso cause boa impressão nos treinos, o Telstar poderá lhe oferecer um contrato.