Everton x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

A bola vai rolar neste domingo (1) para Everton x Chelsea, duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 10h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes em 2022, cinco meses após o último encontro, pelo primeiro turno da Premier League.

Vindo de dois jogos sem vitória na Premier League, o Everton busca se recuperar contra o Chelsea para fugir da zona de rebaixamento, enquanto os Blues chegam para o duelo após um empate contra o Manchester United.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O técnico Frank Lampard terá o atacante Calvert Lewin a disposição, após um período lesionado. O zagueiro colombiano Yerry Mina também retorna ao time neste domingo.

Já o técnico Thomas Tuchel deve repetir a escalação da última partida, contra o Manchester United.

Possível escalação do Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane e Mykolenko; Doucouré, Allan e Iwobi; Gray, Gordon e Richarlison.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger e Marcos Alonso; Kanté, Jorginho e Mason Mount; Werner e Havertz.

DESFALQUES

EVERTON:

Godfrey, Van de Beek e André Gomes: lesionados.

CHELSEA:

Kovacic, Chiwell e Hudson-Odoi: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Everton e Chelsea será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV aberta, e pelo Star+, na internet, neste domingo (1). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.