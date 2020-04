Éverton Ribeiro vence Agüero no FIFA, e torcida do Flamengo enlouquece; veja

Meia levou a melhor contra a Argentina no videogame e fez a alegria rubro-negra em plena quarentena

Éverton Ribeiro campeão contra argentinos? Aconteceu de um jeito bem diferente que na final da de 2019 contra o , mas aconteceu de novo.

Não entendeu nada? A gente explica: o meia do representou o no FIFA eNations StayandPlay Friendlies 2020, torneio de Fifa 20 que teve a grande final disputada neste sábado.

Éverton teve como parceiro no time brasileiro o jogador de videogame profissional Henrique Zezinho. A disputa pelo título foi contra a de Sergio Agüero (ele mesmo, o "Kun", artilheiro do ) e Yago, outro gamer profissional de FIFA.

Mais times

Não faltou emoção no clássico sul-americano virtual. Zezinho e Yago empataram por 1 a 1 no duelo profissional. Éverton Ribeiro e Aguëro também empataram, por 2 a 2. Desta forma, o título foi definido no gol de ouro, e o meia do Fla, após o atacante do City pressionar bastante, levou a melhor graças a um gol de Cabrais.

Nas redes sociais, os flamenguistas não perderam a chance de comemorar mais uma conquista de Éverton "Miteiro" em 2020 e também brincaram com a "freguesia" dos argentinos

Que loucura eu vibrei com o gol do Ribeiro vugo miteiro no Fifa. 😂😂😂 — Leandro Souza (@Leolegioen) April 25, 2020

Ribeiro aonde passa é mvp https://t.co/J4ijFrXCTT — Matheus (@matheusim17) April 25, 2020

Nome: Everton Ribeiro

Hobby: Bater em Argentino — Willian Fritsch (@chama_pai) April 25, 2020

Não sei, deve ser normal o Everton Ribeiro batendo um Fifa com o Aguero, valendo título para o Brasil. — out of context Flamengo (de 🏠) (@outofcontextCRF) April 25, 2020

Everton Ribeiro foi campeão até na quarentena, deu a lógica pic.twitter.com/iAfx59LMR8 — joao vitor reis 🐿 (@joaovitora10) April 25, 2020

Marilia Nery, esposa do meia do Fla, também comemorou a conquista dramática nos campos virtuais.

Nunca imaginei que uma final de vídeo game fosse tão emocionante! ahahahaah Fiquei tensa igual no estádio, que doideira!!! — Marilia Nery (@marilia_nery) April 25, 2020

O FIFA eNations StayandPlay Friendlies 2020 foi disputado com cada player em sua casa, respeitando o isolamento social da quarentena causada pela pandemia de coronavírus.

Antes de vencer a Argentina, o Brasil de Zezinho e Éverton passou por , , e na competição.