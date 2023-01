Everton x Brighton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na internet

Everton e Brighton se enfrentam na tarde tersça-feira (3), às 16h45 (de Brasília), no Goodison Park, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Lutando contra o rebaixamento, o Everton aparece na 16ª posição, com 15 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos do Campeonato Inglês, enquanto o Brighton aparece em nono com 24 pontos, e vem de derrota para o Arsenal por 4 a 2 no último compromisso de 2022.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Everton soma 10 vitórias, contra cinco do Brighton, além de seis empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, o Brighton venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Everton: Pickford; Patterson, Godfrey, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Iwobi; Gray, Calvert-Lewin.

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard.

Desfalques

Everton

Amadou Onana, suspenso, é desfalque certo

Brighton

Sem desfalques confirmados.

Quando é?