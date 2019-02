Europa League: destaques e decepções após o primeiro mata-mata

Shakhtar e Betis decepcionaram na fase 16 avos de final do torneio europeu

Foram definidos nesta quinta-feira (21) os times que avançaram para as oitavas de final da Europa League, a segunda competição de clubes em importância no Velho Continente.

Dentre os favoritos a avançar, a grande surpresa foi a eliminação do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para o Eintracht Frankfurt. No jogo de ida, o duelo terminou empatado a dois gols e na volta, realizada na Alemanha, os donos da casa golearam por 4 a 1. O único tento dos ucranianos foi marcado pelo brasileiro Junior Moraes, em jogada construída também pelos brasucas Ismaily e Marlos.

Outra decepção foi a eliminação do Real Betis, dentro de casa, para os franceses do Rennes. A equipe comandada por Quique Setién, sensação na Liga Espanhola ao jogar um futebol de grande posse de bola e que bateu de frente com as maiores potências, foi derrotada por 3 a 1 após a igualdade por três gols no duelo de ida.

Destaques para as vitórias por 3 a 0 do Arsenal sobre o BATE Borisov, por 3 a 0 do Chelsea sobre o Malmö e a goleada por 4 a 0 da Internazionale de Milão, sem Icardi, sobre o Rapid de Viena.

Who lit up the last-32?



Team performance ___________

Individual display ___________#UEL pic.twitter.com/vBXiY6x4wW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 de fevereiro de 2019

Avançaram: Zenit (Rússia), Rennes (França), Slavia (Tchecoslováquia), Internazionale (Itália), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Krasnodar (Rússia), Sevilla (Espanha), Benfica (Portugal), Arsenal (Inglaterra), Napoli (Itália), Red Bull Salzburg (Áustria), Chelsea (Inglaterra), Villarreal (Espanha), Dínamo de Zagreb (Croácia), Valencia (Espanha), Eintracht Frankfurt (Alemanha).

O sorteio que definirá os duelos de oitavas de final será realizado nesta sexta-feira (22).