Europa League: Arsenal é derrotado pelo Rennes e se complica

Confira um resumo do que aconteceu na primeira leva de jogos realizados nesta quinta-feira (07)

O Arsenal foi a grande decepção nos jogos de ida das oitavas de final da Europa League. Nos cinco primeiros duelos, iniciados às 14h55 (de Brasília), os Gunners foram os únicos favoritos a serem vencidos por uma margem considerável: em sua casa, o Rennes venceu por 3 a 1.

A equipe treinada por Unai Emery abriu o placar logo nos primeiros minutos, com Iwobi, dando a impressão de que não se complicaria contra os franceses. Não foi o que aconteceu. Com volume maior de jogo, a equipe francesa correu atrás do resultado e igualou aos 42’, com Bourigeaud.

🚨 EARLY RESULTS 🚨



👏 Rennes shock Arsenal in France

😮 Villarreal put 3 past Zenit

💪 Slavia Praha draw away at Sevilla #UEL pic.twitter.com/JFT6ZKrajy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 7 de março de 2019

Petr Cech, que defendeu a equipe gaulesa por duas temporadas antes de fazer sucesso na Inglaterra, ainda viu a sua meta ser vencida em outras duas oportunidades na etapa derradeira. No minuto 65’, Nacho Monreal fez contra e Sarr ampliou aos 88’. Na próxima semana, os Gunners precisarão vencer por três gols de diferença para seguirem vivos no certame europeu.

Na Alemanha, a Internazionale conseguiu segurar o empate sem gols contra o bom time do Eintracht Frankfurt. A equipe italiana segue sem relacionar o atacante argentino Mauro Icardi. Na croácia, o Benfica foi derrotado por 1 a 0 pelo Dínamo de Zagreb. O único gol foi anotado, de pênalti, por Bruno Petkovic. No Sánchez Pizjuan o Sevilla ficou no 2 a 2 com o Slavia de Praga e, na Rússia, o Zenit foi derrotado por 3 a 1 para o Villarreal.