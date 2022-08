Europa League 2022/23: times, grupos, datas, onde assistir e mais do torneio

Grupos da nova temporada da Liga Europa já estão definidos; saiba de todos os detalhes

Na manhã desta sexta-feira (26), foram definidos os grupos da Europa League 2022/23, após a definição das chaves da Uefa Champions League na última quinta. Vale destacar, claro, que a final da competição já tem previsão de local para acontecer: segundo a entidade oficial, a decisão será em 31 de maio 2023 em Buudapeste, na Hungria, na Púskas Arena.

Assim como na Liga dos Campeões, a Europa League é formada por 32 clubes, divididos em oito grupos diferentes, sendo quatro times por cada um deles para que sejam divididos igualmente. A última edição do torneio foi vencida pelo Eintracht Frankfurt, que superou o Rangers na finalíssima por 5 a 4 nas penalidades.

As classificações funcionam da seguinte forma: o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as oitavas da competição; o segundo disputa um play-off contra a equipe que for desclassificada da fase de grupos da Champions League para tentar continuar na Liga Europa; e o clube que ocupar a terceira posição tem a chance de jogar uma partida eliminatória contra os segundos da Conference League e continuar nesta competição.

Quais os grupos da Europa League 2022/23?

Para a Europa League, há certa quantidade de vagas de acordo com a liga nacional do respectivo país. Ou seja, podem ir um ou mais equipes representando sua nação para o torneio, como o Manchester United e o Arsenal pela Inglaterra, por exemplo. Veja, abaixo, as equipes classificadas e os grupos sorteados nesta sexta:

Grupo A

Arsenal (ING)

PSV (HOL

Bodo/Glimt (NOR)

Zurich (SUI)

Grupo B

Dínamo de Kiev (UCR)

Rennes (FRA)

Fenerbahce (TUR)

AEK Lanarca (CHI)

Grupo C

Roma (ITA)

Ludogorets (BUL)

Real Betis (ESP)

Helsinki (FIN)

Grupo D

Braga (POR)

Malmo (SUE)

Union Berlin (ALE)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Grupo E

Manchester United (ING)

Real Sociedad (ESP)

Sheriff Tiraspor (MOL)

Omonia (CHI)

Grupo F

Lazio (ITA)

Feyenoord (HOL)

Midtjylland (DIN)

Sturm Graz (AUT)

Grupo G

Olympiacos (GRE)

Qarabag (AZE)

Freiburg (ALE)

Nantes (FRA)

Grupo H

Estrela Vermelha (SER)

Monaco (FRA)

Ferencvaros (HUN)

Trabzonspor (TUR)

Quais as datas dos jogos da Europa League 2022/23?

Para a fase de grupo, está previsto que as partidas ocorram entre 8 de setembro de 3 de novembro, enquanto a finalíssima do torneio está definida para acontecer em 31 de maio de 2023. Veja todas as datas dos duelos desta edição da Europa League:

Fase de Grupos:

Rodada 1: 8 de Setembro de 2022

Rodada 2: 15 de Setembro de 2022

Rodada 3: 6 de Outubro de 2022

Rodada 4: 13 de Outubro de 2022

Rodada 5: 27 de Outubro de 2022

Rodada 6: 3 de Novembro de 2022

Mata-mata:

Play-off das oitavas de final: 16 e 23 de Fevereiro

Oitavas de final: 9 e 16 de Março de 2023

Quartas de final: 13 e 20 de Abril de 2023

Semifinais: 11 e 18 de Maio de 2023

Final: 31 de Maio de 2023

Onde assistir os jogos da Europa League 2022/23?

Nesta edição, a Europa League terá várias opções de transmissão da competição. Pela TV por assinatura, a ESPN comanda o torneio, além do seu streaming Star+. Na televisão aberta, a TV Cultura tem os direitos para colocar ao vivo alguns embates.

ESPN - Qual o número do canal em cada operadora?

OPERADORA SD HD CLARO/NET TV ESPN: 70 ESPN 2: 71 ESPN 3: 72 ESPN 4: 73 ESPN: 570 ESPN 2: 571 ESPN 3: 572 ESPN 4: 573 SKY ESPN: 198 ESPN 2: 197 ESPN 3: 199 ESPN 4: 194 ESPN: 598 ESPN 2: 597 ESPN 3: 599 ESPN 4: 573 ESPN Extra: 600 OI TV ESPN: 160 ESPN 2: 161 ESPN 3: 162 ESPN 4: 163 ESPN: 70 ESPN 2: 71 ESPN 3: 72 ESPN 4: 73 VIVO FIBRA ESPN Extra: 69 ESPN: 570 ESPN 2: 571 ESPN 3: 572 ESPN 4: 573 ESPN Extra: 569 VIVO DHT ESPN: 462 ESPN 2: 461 ESPN 3: 467 ESPN 4: 465 ESPN: 875 ESPN 2: 871 ESPN 3: 862 ESPN 4: 876 ESPN Extra: 850 VIVO CABO ESPN: 47 ESPN 2: 46 ESPN 3: 48 ESPN 4: 53 BLU TV ESPN: 343 ESPN 2: 345 ESPN 3: 346 ESPN Extra: 344 GUIGO TV ESPN: 81 ESPN 2: 82 ESPN 3: 83 ESPN Extra: 11

TV Cultura - Qual o número do canal em cada operadora?

Por satélite:

Claro TV - Canal 26

SKY - Canal 2

Oi TV - Canal 2/134

Vivo TV - Canal 226/251

BluTV - Canal 251

Por cabo: