Euro 2024: sedes, datas e mais informações sobre a Eurocopa

A Eurocopa 2024 está por vir. A Uefa divulgou nesta terça-feira as sedes de abertura e de encerramento da Eurocopa 2024. A competição, que será disputada na Alemanha, terá início na Allianz Arena de Munique, no dia 14 de junho, e terminará Estádio Olímpico de Berlim, no dia 14 de julho. A configuração é semelhante à Copa do Mundo de 2006, que também aconteceu no país.

Após a edição de 2020, a competição volta a ser disputada em um único país. Na fase de grupos, as partidas serão disputadas em apenas duas regiões, com o objetivo de reduzir as distâncias para as equipes e os torcedores, além de facilitar as viagens de trem ou ônibus das delegações.

A seleção italiana é a atual campeã da competição e os franceses detém, por enquanto, o título de campeões do mundo, conquistado na Copa de 2018.

A competição estará recheada de grandes craques como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne, Luka Modric, Kylian Mbappé e muitos outros.

A GOAL separou tudo o que você precisa saber sobre a Eurocopa 2024, que acontecerá entre junho e julho de 2024.

Grupos da Eurocopa 2024

O chaveamento da competição vai ser definido por sorteio, que será realizado com 24 seleções, o sorteio dos grupos está marcado para dezembro de 2023, que contará com seis grupos de quatro seleções cada. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Datas da Eurocopa 2024

O torneio começará em 14 de junho de 2024, na Allianz Arena de Munique. A final será dia 14 de julho no Estádio Olímpico de Berlim.

Sedes da Eurocopa 2024

A Uefa estabeleceu será distribuída por dez cidades alemãs. As sedes serão divididas por três regiões: a Norte/Nordeste (Berlim, Hamburgo e Leipzig), a Oeste (Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen e Colônia) e a Sul (Frankfurt, Stuttgart e Munique).