Euro 2020: Relembre os games dedicados à competição

A Euro 2020 começa na próxima sexta (11), e os fãs de games já podem recriar a competição no eFootball Pro Evolution Soccer 2021, que tem um modo dedicado à competição continental.

Nas últimas décadas, jogos inspirados em grandes competições, como a Copa do Mundo e Champions, fizeram sucesso entre os jogadores, e a Euro também recebeu seus próprios títulos, lançados desde a edição de 1996.

A Goal revirou o passado e relembra todos os games da Eurocopa. Confira:

UEFA Euro 1996

Lançado pela finada Gremlin Interactive, responsável também pelos jogos da série Top Gear para Super Nintendo, UEFA 1996 foi a primeira edição dedicada ao torneio europeu. Disponível para Windows e Sega Saturn, o game tinha como principal destaque seus gráficos tridimensionais, pouco comuns para a época.

UEFA Euro 2000

Nas mãos da Eletronic Arts pela primeira vez, UEFA Euro 2000 foi lançado como uma versão modificada de FIFA 2000, para PC e PlayStation, poucos meses antes da chegada do PS2. Com elencos licenciados e uma ambientação digna de Euro, o game abriu portas para novos lançamentos da série.

UEFA Euro 2004

PlayStation 2, Xbox e PC receberam a versão da EA Sports de UEFA Euro 2004, bem mais refinado e com jogabilidade mais acertada que o antecessor. No total eram 51 seleções jogáveis, todas com uniformes, elencos atualizados e os estádios portugueses, que foram palco da competição.

UEFA Euro 2008

A Euro de 2008, na Áustria e Suíça, marcou o último jogo lançado exclusivamente para a competição. Apesar de também ter sido lançado para plataformas mais antigas, as versões para Xbox 360 e PS3 foram a grande novidade, e marcaram um grande salto de qualidade nos gráficos.

UEFA Euro 2012

Em 2012, ao invés de lançar um jogo vendido separadamente, a EA Sports optou por disponibilizar a Euro no próprio FIFA 12, por meio de um DLC (conteúdo vendido separadamente, que pode ser baixado). Além da competição completa, o jogo é lembrado pelo modo “Expedition”, que envolvia o recrutamento de jogadores de diferentes países para formar uma super seleção.

UEFA Euro 2016

Depois de mais de 15 anos com a EA, os direitos da Euro foram parar com a principal concorrente, Konami, que em 2016 lançou o material da competição no PES. Seguindo o formato da EA em 2012, o conteúdo veio por download, mas desta vez de forma gratuita, para todos aqueles com uma cópia de PES 2016.

UEFA Euro 2020

Versão mais recente da Euro no mundo dos games, o conteúdo adicional foi lançado tanto no PES 2020 como no 2021, por conta do adiamento da competição. Estão disponíveis todas as seleções do torneio, assim como o pacote de transmissão. Veja abaixo o vídeo de como jogar.