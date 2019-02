“Eu tenho 5 Champions, Atleti zero”, provoca CR7 após derrota

O português passou em branco na derrota por 2 a 0 da Juventus contra o Atlético de Madrid, pela Champions League

Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid, mas não abandonou a rivalidade com o Atleti. Nesta quarta-feira (20), a pós a derrota por 2 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Champions League, o português voltou a fazer uma provocação que já havia sido mostrada, dentro de campo, pelas câmeras.

Ainda no primeiro tempo, o camisa 7 da Juve fez o símbolo de “cinco” com a mão. E para quem ficou na dúvida se o atacante falava de suas Bolas de Ouro ou do total de Champions League conquistadas (uma pelo Manchester United e quatro pelo Real), o português fez questão de evidenciar a sua intenção enquanto passava pela zona mista do estádio Wanda Metropolitano.

“Eu tenho cinco Champions, e o Atlético zero”, falou enquanto repetia o gesto, adicionando um símbolo de “zero” ao unir o dedo indicador ao polegar. Perguntado se o Atlético de Madrid passará pela Juventus, após o duelo de volta marcado para 12 de março, na Itália, um CR7 confiante respondeu: “veremos”.