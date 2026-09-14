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imago-sport-1077679516.jpgPRESSE SPORTS
Bart DHanis

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"Eu mereço ganhar a Bola de Ouro este ano"

Lamine Yamal acredita que merece a Bola de Ouro, como afirmou o atacante espanhol em entrevista à Movistar.

Yamal vive grande fase no Barcelona neste ano. Na temporada passada, o ponta de dezenove anos já somou 24 gols e 18 assistências, e também começou esta temporada em alta.

Nos cinco primeiros jogos de LaLiga, ele já marcou seis gols, e também deixou o dele no duelo da Champions League com o Feyenoord (5 a 1).

“Acredito sinceramente que há dois jogadores que são os melhores do mundo, e neste ano eu mereceria isso pelo que ganhei”, começou Yamal sobre o prestigiado prêmio.

O outro jogador a quem Yamal se refere é o atacante do Real Madrid Kylian Mbappé. “Para mim, Mbappé e eu somos os dois melhores jogadores do mundo. Isso está claro para mim, e todo mundo que assiste aos jogos sabe disso.”

Yamal ainda assim acha que merece o prêmio mais do que o francês, por causa da quantidade de títulos que conquistou nesta temporada. O jogador com 33 partidas pela seleção da Espanha venceu a Copa do Mundo no verão passado e foi campeão espanhol.

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