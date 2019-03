"Eu amo trabalhar aqui", diz Solskjaer, cada vez mais perto de ser efetivado no United

Técnico interino vem liderando a equipe na Premier League e Champions League após a demissão de Mourinho

Solskjaer virou unanimidade entre os torcedores do Manchester United. Após um início de temporada ruim e a demissão de José Mourinho no final do ano, Solskjaer assumiu a equipe de forma interina e vem surpreendendo com o crescimento dos jogadores sob o seu comando.

No entanto, o United está relutante em colocar um cronograma, mas é esperado que Solskjaer consiga o cargo depois de liderar o clube entre os quatro primeiros da Premier League e às quartas de final da Champions League e FA Cup.

"Não estou aqui para ficar animado, estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu amo gerenciar esses meninos. Eu amo trabalhar aqui. Eu estou apenas fazendo o melhor que posso todos os dias. Se e quando uma decisão for tomada, teremos que pensar sobre isso.", disse.

'Todo mundo gosta de ser elogiado, mas não muda minha abordagem. Eu sou bom em focar no que eu deveria estar focando", completou.

No domingo (10), o United encara o Arsenal no Emirates Stadium em duelo válido pela 30ª rodada da Premier League.