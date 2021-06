Ethan Mbappé: conheça o irmão mais novo do astro francês que assinou com PSG

Enquanto Kylian decide seu futuro, o garoto de 15 anos acertou um contrato até 2024 com o time de Paris

"Mbappé até 2024 no PSG". Essa, provavelmente, é uma das notícias que o torcedor do time parisiense mais quer receber. E a equipe realmente assinou com Mbappé até 2024, mas não com Kylian. Ethan Mbappé, irmão do astro francês, acertou seu primeiro contrato com o Paris St. Germain.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta sexta-feira (25), o menino de 15 anos foi oficializado para integrar as categorias de base do PSG por três temporadas, com direito a post no Twitter e nota no site do clube.

Em 2019, Ethan Mbappé foi pré-selecionado para integrar a INF Clairefontaine, academia de futebol da França conhecida por formar craques. O próprio Kylian, antes de ir para o Mônaco, atuou no programa de formação de jovens talentos. Henry, Matuidi e Anelka são outros nomes conhecidos formados lá.

Ethan já jogava pelas equipes de base do PSG, mas ainda não tinha um vínculo formal com o clube. Inclusive, o jovem disputou, e perdeu, uma final contra o Vasco da Gama, no torneio ICC Futures de 2019, realizado em Miami. Veja o momento do título vascaíno nos pênaltis.

Em fevereiro de 2019, Ethan Mbappé veio ao Brasil para a disputa de um torneio em Porto Alegre com o PSG. Aos 13 anos, chamou atenção dos meninos brasileiros justamente por ser irmão do astro francês. Na foto abaixo, ele é o primeiro garoto em pé do lado esquerdo.

"Nunca mais vou lavar a mão", disse um garoto porto-alegrense ao Globo Esporte RS na época.

Segundo o jornal espanhol AS, Ethan pode naturalmente atual pelo lado esquerdo do ataque, assim como pode jogar mais centralizado - posições parecidas com as quais seu irmão atua na equipe principal. O Real Madrid tentou acertar com Ethan para "seduzir" Kylian a seguir o mesmo caminho, mas não teve sucesso.

Na visita ao Brasil, Wilfred Mbappé, pai dos jogadores, foi perguntado sobre as semelhanças dos filhos dentro de campo. Ele disse ao GE RS que Ethan é mais defensivo do que Kylian.

Ethan é muito próximo a Kylian. Ele esteve presente na apresentação do irmão mais velho no Parque dos Príncipes e foi a grande inspiração para a famosa comemoração do craque com os braços cruzados. O garoto também já foi gandula em alguns jogos do PSG, inclusive no jogo do título da Ligue 1 na temporada 2018/19.

Se o futuro de Ethan Mbappé já está certo pelos próximos anos, ainda é incerto qual será o destino de Kylian nas próximas temporadas. O camisa 7 está com a seleção francesa na disputa da Euro 2020 e só deve definir sua situação contratual após o torneio. No entanto, ele não tem certeza se o PSG é o lugar certo para seguir atuando.