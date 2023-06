Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

O Leão do Pici volta a campo nesta terça-feira (6), pela quinta rodada do Grupo H; veja como acompanhar na TV e na internet

Estudiantes de Mérida e Fortaleza se enfrentam na noite desta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília), no Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida, na Venezuela, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming. O jogo terá narração de Luiz Carlos Largo e comentários de Zé Elias, Osvaldo Pascoal e Leonardo Gaciba.

Após o empate sem gols contra o Bahia no Brasileirão, o Fortaleza volta a sua atenção para a disputa da Sul-Americana, buscando manter seu aproveitamento de 100% no torneio. Ao lado do Newell's Old Boys, o Leão se destaca como a única equipe a conquistar quatro vitórias até o momento.

Já classificado às oitavas de final, o Leão do Pici precisa de apenas uma vitória para confirmar a primeira posição do grupo. A equipe está na liderança isolada do Grupo H, com 12 pontos, cinco a mais que o Palestino, atual segundo colocado.

Do outro lado, o Estudiantes de Mérida, que ocupa a última posição do grupo, chega pressionado para conquistar seus primeiros pontos na Sul-Americana. Até o momento, os venezuelanos acumulam quatro derrotas consecutivas.

Prováveis escalações

Estudiantes de Mérida: Velásquez; Labrador, Doldán e Marquez; Guaramato, Flores (Rodríguez), Canelón e Arenas; Páez; Paredes e Zorrilla. Técnico: Alí Cañas.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi e Tinga (Bruno Pacheco); Calebe, Caio Alexandre e Zé Welison; Yago Pikachu, Guilherme (Romarinho) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Fortaleza

Fernando Miguel e Pedro Rocha seguem no departamento médico.

Estudiantes de Mérida

Sem desfalques confirmados.

Quando é?