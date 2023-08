Estudiantes x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), em Buenos Aires; veja como acompanhar na TV e na internet

Estudiantes e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Fernando Nardini e comentários de Eugênio Leal, Zé Elias e Leonardo Gaciba, ( veja aprogramação completa aqui ).

Após o empate com o Grêmio por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Goiás volta suas atenções para o início do mata-mata da Sul-Americana. O Esmeraldino, ainda invicto no torneio, garantiu a classificação direta às oitavas de final após terminar a primeira fase na liderança do Grupo G, com 12 pontos. Até aqui, foram três vitórias e três empates.

"O Estudiantes tem jogadores muito qualificados, que passaram por vários times, é um clube que tem capacidade para investir em jogadores por milhões de Euros, tem jogadores que passaram por grandes clubes europeus. Temos que continuar com o respeito e com nossa ambição. Sabemos que não vai ser fácil", afirmou Armando Evangelista.

Para o confronto fora de casa, o técnico perdeu Maginho e Sander, com entorse no tornozelo e lesão muscular na coxa, respectivamente. Bruno Santos, na lateral-direita, e Hugo, na esquerda, são os mais cotados entre os titulares.

Do outro lado, o Estudiantes chega embalado com quatro vitórias consecutivas na temporada. Na Sul-Americana, o time argentino passou pelo Barcelona de Guayaquil por 5 a 2 (agregado) nos playoffs, após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias, dois empates e uma derrota no torneio.

A volta está marcada para o dia 9, no Serra Dourada, em Goiânia. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Newell's Old Boys x Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Luciano Lollo, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Santiago Ascacíbar, Jorge Rodríguez, Franco Zapiola, Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Goiás: Tadeu; Hugo, Lucas Halter, Sidimar e Bruno Santos; Willian, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Maginho e Sander, machucados, estão fora.

Quando é?