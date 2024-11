Yani, do Front Three da GOAL, teve a chance de explorar tudo que Kissimmee oferece após três jogadores do Brighton usarem suas habilidades

Com o inverno frio e escuro se aproximando na Inglaterra, não há momento melhor para escapar disso tudo, atravessar o Atlântico e aproveitar o sol tão merecido — e muita diversão. Foi exatamente isso que Yani Ourabah, estrela do Front Three da GOAL, conseguiu fazer ao se juntar a Evan Ferguson, Adam Webster e Igor Julio, astros da Premier League, em um desafio único.

Graças ao Experience Kissimmee, patrocinador do uniforme do Brighton, Yani teve a oportunidade de ganhar a viagem dos seus sonhos para a Flórida — mas somente se o trio dos Seagulls acertasse o alvo.

Ferguson, Webster e Julio tiveram a chance de garantir experiências incríveis para o anfitrião do jogo Shooting for Kissimmee, que consistia em acertar três alvos desafiadores colocados no gol do centro de treinamento do clube.

Igor foi o primeiro a tentar e entregou o que prometeu, acertando o alvo central para garantir a Yani uma visita ao incrível Old Town Entertainment District, que oferece restaurantes, experiências de compras e atrações emocionantes.

Webster e Ferguson também não decepcionaram, acertando seus chutes e garantindo visitas ao incrível Island H2O Water Park e ao The Mall at Millenia, que conta com mais de 150 lojas.

Yani ficou naturalmente encantado com o resultado e logo partiu para o estado ensolarado, onde experimentou pratos típicos americanos, aventuras na emocionante montanha-russa Mine Blower no Old Town e muito mais.

Ele continuou sua jornada com uma visita eletrizante ao H2O Water Park, aproveitando toboáguas impressionantes e corredeiras rápidas, tudo sob o calor do sol da Flórida. Para encerrar sua viagem dos sonhos, Yani se presenteou com novas compras no gigantesco Mall at Millenia, em Orlando.

Confira o desafio Shooting for Kissimmee e a viagem de Yani à Flórida no vídeo acima ou clicando aqui.