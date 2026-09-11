A União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA, escolheu Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, para a seleção ideal da primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2026-2027, após sua atuação de destaque na vitória de sua equipe sobre a Internazionale. A lista também incluiu o astro do Barcelona, o brasileiro Raphinha, além de Ferran Torres, que recentemente se transferiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain.

A UEFA anunciou a seleção na sexta-feira, após a escolha feita pelo grupo de observadores técnicos da entidade europeia. Ao lado de Courtois, a lista contou com Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa) e Archie Brown (Fenerbahçe) na defesa.

Martin Ødegaard (Arsenal) e Martin Baturina (Como) no meio-campo.

Michael Olise (Bayern de Munique), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona) e Ermedin Demirović (Stuttgart).

A escolha de Courtois veio depois de ele realizar uma partida marcante diante da Internazionale, no estádio Santiago Bernabéu, onde defendeu 7 das 8 finalizações que chegaram à sua meta, contribuindo diretamente para que o Real Madrid saísse com os três pontos.

Marc Bartra também chamou a atenção após marcar dois gols de cabeça, ajudando o Real Betis a celebrar seu retorno à Liga dos Campeões da Europa com uma vitória fora de casa diante do Lille, enquanto Pau Torres apresentou uma atuação de destaque com o Aston Villa diante do Club Brugge, tendo feito 8 cortes de bola, criado 4 chances e dado dois passes decisivos.

No ataque, Raphinha garantiu seu lugar após comandar com força a pressão do Barcelona diante do Feyenoord, aproveitando suas movimentações por trás dos defensores e entre as linhas para criar perigo, antes de marcar dois gols na vitória da equipe catalã pelo placar de 5 a 1.

Já Ferran Torres celebrou seu primeiro hat-trick com o Paris Saint-Germain durante a vitória sobre o Slovan Bratislava, e seu impacto não se limitou aos gols marcados, mas se destacou por suas movimentações e pela capacidade de chegar às posições adequadas dentro da área de perigo.