Bradley Barcola, extremo do Paris Saint-Germain, decidiu não renovar o seu contrato com o clube, mas esta decisão não significa necessariamente a sua saída da equipa durante a atual janela de transferências de verão, uma vez que o seu contrato atual se prolonga por mais dois anos.

Barcola, de 23 anos, tinha decidido esperar até ao final do Campeonato do Mundo antes de tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro.

Depois de vários meses de reflexão, definiu a sua posição de não prosseguir com as negociações com o Paris Saint-Germain sobre a renovação do seu contrato, que se estende, à partida, até 2028.

A decisão surge por razões desportivas, apesar de a proposta apresentada pelo clube parisiense incluir um aumento financeiro confortável, segundo o jornalL’Équipe francês.

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Barcola vê-se a si próprio como um jogador número 12, participando muitas vezes numa das alas do campo, e já não deseja continuar neste papel, sobretudo porque isso o transformou em suplente na final da Liga dos Campeões por duas vezes.

Mas a decisão de Barcola significa a sua saída automática neste verão? Esta é a principal questão a que as próximas semanas irão responder. Quatro clubes manifestaram interesse no jogador, nomeadamente o Liverpool, o Arsenal, o Bayern Munique e o Chelsea, mas o clube londrino não entrou nas opções que obtiveram o aval de Barcola.

O jogador francês tem consciência de que o seu futuro será também afetado pela movimentação do mercado de extremos na Europa, sobretudo porque a investida do Real Madrid para contratar Yan Diomandé, extremo do Leipzig, que constitui o principal alvo do Paris Saint-Germain, alterou os dados do mercado.

O Paris Saint-Germain tinha chegado a um acordo contratual com Diomandé há várias semanas, o que faz da corrida à contratação do jogador marfinense um dos principais fatores que poderá determinar se Barcola deixará o clube parisiense neste verão ou se continuará nele até nova ordem.