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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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Estrela do Manchester City provoca disputa inglesa no mercado de transferências

Mercado da bola
T. Reijnders
Manchester City
Newcastle
Nottingham Forest
Países Baixos
England

O Aliança de Ittihad será abandonada por ele?

Após ingressar no Manchester City há apenas um ano por 55 milhões de euros, o holandês Tijjani Reijnders pode estar prestes a fazer as malas e deixar o Etihad.

Reijnders foi titular em 19 partidas pela Premier League na temporada passada (28 jogos no total), e o meio-campista holandês desperta o interesse de outros clubes ingleses, conforme revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O especialista em mercado da bola acrescentou em sua página oficial no "X": "O Nottingham Forest demonstrou interesse no jogador holandês de 28 anos nos últimos dias".

Ele apontou que o Newcastle também está interessado no jogador holandês para reforçar seu meio-campo, diante da possível saída do brasileiro Bruno Guimarães rumo ao Arsenal.

Agora resta saber a posição do italiano Enzo Maresca, novo treinador do Manchester City, sobre a saída de Reijnders um ano após sua chegada vindo do Milan.


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