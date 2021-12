Estrela do Dortmund vira alvo de investigação por crítica a árbitro: "O que esperar de quem manipulou jogos?"

Jude Bellingham está sendo investigado pela Federação Alemã de Futebol (DFB) depois de seus comentários sobre "manipulação de resultados" contra o árbitro do clássico Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Felix Zwayer. O duelo foi vencido pelos bávaros, com um gol de pênalti cobrado por Lewandowski.

No entanto, os anfitriões discordaram claramente da penalidade marcada, e Bellingham questionou por que Zwayer foi autorizado a arbitrar um jogo tão crucial devido ao seu envolvimento anterior em um escândalo de manipulação de resultados.

"Para mim, não foi (um pênalti)", disse Bellingham aos repórteres após o jogo.

"(Mats) Hummels nem está olhando para a bola, ele está lutando para pegá-la e ela meio que acerta ele, acerta ele e eu nem acho que ele está olhando para a bola.

"Você pode olhar para muitas das decisões no jogo, você dá o jogo a um árbitro que manipulou jogos antes do maior jogo da Alemanha, o que você esperava?".

O supervisor de árbitros da DFB, Marco Haase, apresentou uma queixa contra Bellingham por seus comentários polêmicos sobre Zwayer.

O chefe do comitê de controle da Federação Alemã, Anton Nachreiner, confirmou, desde então,que o meia está agora sob investigação, dizendo ao SID: "O comitê de controle examinará a declaração do jogador do Dortmund, Jude Bellingham, por sua relevância para o direito penal esportivo".

O diretor do Dortmund, Michael Zorc, falou com a mesma agência insistindo que a explosão de Bellingham foi exagerada.

"O menino tem 18 anos e fala depois de um jogo acalorado e emocionante", disse ele. "Ele cita fatos antigos, você não precisa fazer isso. Ele estava de cabeça quente!.

"As coisas estão no mundo agora, mas nós o apoiamos. Não vejo nada de problemático em termos de direito penal".

O CEO do Bayern, Oliver Khan, no entanto, foi muito mais contundente em sua avaliação de Bellingham, ao dizer à Sky Germany: "Sou o último que não entende as emoções dos jogadores. Isso vai longe demais, é claro. Eu não me lembro de nenhum jogador dizendo isso antes. Não sei como ele teve a ideia de fazer tal declaração.".