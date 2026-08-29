O clube turco Fenerbahçe anunciou, na noite deste sábado, a rescisão do contrato de seu jogador marroquino Sofyan Amrabat, por consenso entre as duas partes.

A conta do Fenerbahçe na rede social X afirmou: "Sofyan Amrabat, que se juntou às fileiras da nossa equipe durante a temporada 2024-2025, chegou a um acordo amigável com o clube para encerrar seu contrato".

O clube turco acrescentou: "Desejamos a Sofyan Amrabat sorte e sucesso na próxima etapa de sua carreira".

De acordo com o site Tribuna, citando o especialista no mercado de transferências Matteo Moretto, o Ajax de Amsterdã chegou a um acordo verbal com Amrabat para sua contratação, em uma transferência gratuita.

Amrabat concordou com os termos de seu contrato com o Ajax, em uma negociação que conta com forte apoio do diretor esportivo Jordi Cruyff, e o clube holandês trabalha atualmente para finalizar os trâmites do negócio.

Sofyan Amrabat juntou-se ao Fenerbahçe em 2024 e passou parte da última temporada emprestado ao Real Betis.

Ele já havia jogado pelos clubes Fiorentina, Manchester United, Hellas Verona, Feyenoord e Utrecht, além de ter disputado 69 partidas internacionais pela seleção de Marrocos.

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