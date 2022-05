Estilo Liverpool? Os planos do novo dono do Chelsea

O Chelsea está pronto para uma nova era, com um consórcio liderado por Todd Boehly pronto para comprar os Blues de Roman Abramovich após um processo de licitação competitivo e prolongado que vem acontecendo desde março.

Boehly, dono do Los Angeles Lakers e do LA Dodgers, deve receber a aprovação da Premier League para concluir sua compra depois de encontrar um acordo com o banco de investimento de Nova York - Raine Group - que facilitou a venda.

O bilionário americano, que tem um patrimônio líquido de cerca de 3,3 bilhões de libras (R$ 20,1 bilhões), tem sido uma opção popular entre os torcedores do Chelsea por causa de seu conhecimento do clube e seu sucesso em outros esportes.

Sua causa também foi ajudada pelo fato de ele ter sido bastante transparente com sua proposta durante o processo de licitação. Claro, é altamente improvável que qualquer proprietário continue administrando o Chelsea como Abramovich fez.

Tendo pouca necessidade de administrar o clube para obter lucro, Abramovich injetou mais de 1,6 bilhão de libras (R$ 9,7 bilhões) de sua riqueza pessoal na equipe para garantir que a equipe continuasse bem-sucedida em campo.

A partir de agora, os Blues precisarão ser mais experientes no mercado de transferências e financiar o negócio por meio de novos fluxos de receita.

De fato, quando se trata de recrutamento de jogadores, o Chelsea agora pretende se inspirar no Liverpool, que conseguiu competir com o Manchester City pelos títulos da Premier League, fazendo contratações especificamente adequadas à filosofia de futebol de seu treinador.

Na verdade, embora o início da era Abramovich tenha sido inegavelmente selvagem em sua abordagem às transferências, a estratégia dos Blues agora está muito mais madura, enquanto o enorme investimento na academia de Cobham vem pagando dividendos há anos.

Getty/GOAL

É claro que, embora o Chelsea já tenha começado a se mover em direção ao scouting baseado em dados defendido pelo Liverpool, erros caros ainda estão sendo cometidos no mercado.

A contratação de Romelu Lukaku por um recorde do clube de 100 milhões de libras (R$ 610,7 milhões) é obviamente o caso mais gritante, já que o belga não se encaixa no estilo de jogo de Thomas Tuchel.

Além de descobrir o que fazer com Lukaku neste verão europeu, entende-se que a equipe de Boehly está preocupada com a quantidade de contratos expirados entre a equipe de jogadores, com Antonio Rudiger e Andreas Christensen já tendo dito ao clube que sairão de graça transferências nesta janela.

Os novos proprietários estão desesperados para garantir que nem Mason Mount nem Reece James sejam tentados a sair de Stamford Bridge, uma vez que não recebem o tipo de salário lucrativo que seu talento merece.

Ainda assim, os torcedores do Chelsea serão encorajados pela conscientização do grupo liderado por Boehly sobre todos os problemas que precisam ser resolvidos imediatamente. No entanto, isso não deve ser uma surpresa, já que Boehly fez sua devida diligência no Chelsea em 2019, quando tentou comprar o clube pela primeira vez.

É claro que, no final, sua oferta de 2,2 bilhões de libras (R$ 13,4 bilhões) foi rejeitada por Roman Abramovich, embora o russo estivesse considerando a ideia de vender depois que seu visto de investimento de nível 1 foi retirado pelo governo do Reino Unido após um aumento em tensões políticas com a Rússia.

No mesmo momento, a ambiciosa reconstrução de Stamford Bridge, de 1 bilhão de libras (R$ 6,1 bilhões) do Chelsea, foi deixada de lado.

Agora, com o terreno um dos menores da Premier League, abordar essa questão tem sido fundamental para o processo de encontrar um novo proprietário.

De fato, o grupo de Boehly produziu uma das propostas de redesenvolvimento mais detalhadas e já conversou com vários arquitetos, como Jane Marie Smith e David Hickey, que estiveram envolvidos no projeto inicial de Abramovich.

Getty/GOAL

Além disso, todos os licitantes foram solicitados a comprometer pelo menos 1 bilhão de libras (R$ 6,1 bilhões) para o funcionamento das operações masculinas, femininas e acadêmicas durante a primeira década de propriedade.

Mais tarde, eles também foram solicitados a adicionar mais 500 milhões de libras (R$ 3 bilhões) ao preço de venda, que será destinado a uma instituição de caridade relacionada à guerra em andamento na Ucrânia ou será congelado em uma conta bancária controlada pelo governo.

Deve-se dizer que, embora Boehly seja o rosto desta oferta, há uma enorme lista de jogadores importantes nos bastidores, o mais significativo dos quais é sem dúvida a Clearlake Capital, uma empresa de private equity que está financiando pelo menos 66% da aquisição. Por trás da Clearlake está o cofundador Behdad Eghbali, que está comprometido em ser um “diretor ativo”, apesar da escala de seus outros investimentos. Eles terão uma participação poderosa no futuro do clube, mas alguns no processo acreditam que pelo menos financiarão parcialmente a compra com dívidas.

Há também o parceiro de negócios de longa data de Boehly, Hansjorg Wyss, um bilionário suíço que não terá um papel particularmente visível, mas será uma influência importante, o principal proprietário do LA Dodgers, Mark Walter, e o investidor britânico Jonathan Goldstein.

Em suma, este é um grupo incrivelmente bem conectado nas esferas financeira e política. Eles contrataram os serviços de grandes bancos como Goldman Sachs e Robey Warshaw, o último dos quais tem o ex-chanceler do Reino Unido e torcedor do Chelsea George Osborne trabalhando em um papel consultivo.

Eles também adicionarão torcedores do Chelsea ao conselho, incluindo Danny Finkelstein, que foi membro da Câmara dos Lordes e colunista do jornal The Times . Ao lado dele está Barbara Charone, que é uma poderosa executiva de marketing na indústria do entretenimento.

A razão pela qual tantas figuras proeminentes foram atraídas para a oferta foi o mero fato de que um ativo de primeira linha não chega ao mercado com muita frequência, com os clubes da Premier League cada vez mais difíceis de comprar, mesmo para as pessoas mais ricas do mundo.

Estar sediado em Londres fez do Chelsea uma proposta ainda mais atraente para os investidores, que também acreditam que os Blues não exploraram seu potencial comercial de forma tão eficaz quanto alguns de seus rivais 'Big Six'.

Getty/GOAL

Boehly, que falou na Conferência Global do Milken Institute 2022 durante a venda, falou sobre seus planos de monetizar os fãs de maneiras criativas.

"Você está apenas caracterizando isso como 'tokenização' porque é digital", disse ele. "Mas a realidade é que se você quer comprar ações do Green Bay Packers, isso para mim é 'tokenização'."

"Você não tem direitos, não tem controle, mas pode dizer que tem 'interesse' nos Packers."

“Acho que programas de fidelidade, sejam Vivid Seats, Dodgers, Lakers, Chelsea, estamos todos pensando em como podemos ter relacionamentos diretos com os clientes que podemos construir."

"E se uma forma disso vier em uma 'tokenização', que assim seja, mas o que realmente nos importa é o acesso direto à nossa base de fãs."

“E se tivermos acesso direto à nossa base de fãs, (então) podemos começar a pensar em (ter) muitos níveis de fãs diferentes que desejam produtos diferentes."

"Então, estamos começando a pensar muito sobre o que realmente queremos dar aos nossos 'super fãs' e como desenvolvemos fãs."

Mais artigos abaixo

Será interessante ver como suas ideias são recebidas, com os torcedores provavelmente precisando ajustar suas expectativas de como o clube funcionará.

Isso pode criar mais turbulência, com incertezas já envolvendo o futuro de longo prazo do conselho e se eles cumprirão as promessas feitas durante o processo de negociação.

Ainda assim, com o grupo Boehly se aproximando de sua aquisição, os Blues agora estão prontos para deixar uma era gloriosa, mas controversa, sob o comando de Abramovich.