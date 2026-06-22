"Este é o primeiro fracasso de Jordi Cruijff no Ajax"

A saída de Oscar García do Ajax, segundo Valentijn Driessen, representa uma derrota para o diretor técnico Jordi Cruijff. Mike Verweij, na seção “Kick-Off” do jornal De Telegraaf, mostra-se bem mais indulgente com o dirigente do clube de Amsterdã.

García foi nomeado técnico do Jong Ajax no verão do ano passado. Após a demissão de Fred Grim, o técnico espanhol assumiu o comando da equipe principal, embora isso não tenha sido um sucesso absoluto. A vaga na Conference League foi conquistada nos playoffs, com a vitória sobre o FC Utrecht na final, nos pênaltis.

O Ajax divulgou no domingo que García deixará o clube, apesar de ter um contrato válido até meados de 2027. “Oscar assumiu o comando do Jong Ajax em um momento difícil. Pouco depois, precisamos dele no Ajax 1, e essa também não foi uma situação fácil. Somos gratos por seus esforços e, é claro, desejamos a ele muito sucesso em sua carreira futura.”

“Jordi Cruijff o colocou no Jong Ajax. Se ele tivesse ficado lá, poderia muito bem ter sido um sucesso”, analisa Verweij, um dia depois, sobre a decisão do Ajax de encerrar a parceria com o técnico. “Os jogadores o consideravam realmente um bom técnico. García foi simplesmente jogado na boca do lobo na equipe principal. E isso não deu certo.”

Driessen, por sua vez, faz um julgamento severo sobre o técnico que está de saída. “Este é o primeiro fracasso de Jordi Cruijff. Na sua primeira coletiva de imprensa, Mike já disse: não me surpreenderia se ele promovesse García caso as coisas não fossem bem com Fred Grim.”

“Cruijff tinha isso em mente. Mas não deu certo com nenhum dos dois. Não no Jong Ajax, porque García saiu de lá rapidamente. E na equipe principal também não”, afirma Driessen, que não acredita de forma alguma que o técnico espanhol tenha acrescentado algo ao Ajax.

Segundo Verweij, Cruijff “ficou extremamente surpreso” no Ajax. “Certamente com a qualidade do elenco. Mas também com toda a organização em torno do time principal e com o profissionalismo. E ele também ficou surpreso com o fato de que não havia ninguém no clube que pudesse assumir o comando caso as coisas dessem errado com Grim.”

O Ajax acabou decidindo deixar García terminar a temporada no time principal. “Aí você espera que as coisas melhorem, e isso não aconteceu. Nesse aspecto, concordo com Valentijn que não saiu como todos esperavam no Ajax. Então, Cruijff não se saiu bem”, afirmou Verweij.